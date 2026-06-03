Обновлены правила закрепления иностранных наставников за казахстанскими работниками

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 26 мая 2026 года утвердил в новой редакции Правила организации наставничества казахстанских работников и требований к работодателям, привлекающим иностранную рабочую силу, сообщает Zakon.kz.

Правилами определено понятие:

наставник – квалифицированный иностранный работник предприятия (организации), владеющий технологиями производства или сферой услуг, осуществляющий руководство производственным обучением и профессиональной практикой.

Наставничество включает в себя:

закрепление наставника из числа иностранной рабочей силы первой, второй, третьей и четвертой категории согласно Правилам и условиям выдачи или продления разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществления внутрикорпоративного перевода;

совместную разработку и реализацию работодателем и наставником плана работы наставника, который утверждается работодателем в течение 5 рабочих дней после закрепления наставника актом работодателя;

после закрепления наставника актом работодателя; составление наставником отчета о реализации плана (в произвольной форме);

прохождение работником процедуры признания профессиональных квалификаций на добровольной основе по профессиям, включенным в реестр профессий в центрах признания профессиональных квалификаций (при их наличии) по итогам наставничества.

В целях повышения квалификации работников на период от 6 до 12 месяцев закрепляется наставник при привлечении работодателем иностранного работника.

Наставник закрепляется за работниками с учетом соответствия их профессиональной квалификации профилю и сфере осуществляемой деятельности для передачи профессиональных знаний, навыков и практического опыта.

Закрепление наставника оформляется актом работодателя в течение 5 рабочих дней со дня его приема на работу с указанием срока наставничества.

Работник уведомляется кадровой службой о назначении наставника в течение 3 рабочих дней с момента закрепления наставника актом работодателя.

Количество работников, закрепляемых за наставником, определяется работодателем с учетом объема основной трудовой функции наставника, но не более 3 работников.

План включает следующие этапы:

ознакомление работника с производственными процессами и технологией работы;

совместное выполнение трудовых функций под руководством наставника;

самостоятельное выполнение трудовых функций при координации наставника;

оценка профессиональных навыков и знаний, переданных наставником, включая процедуру признания профессиональных квалификаций (при необходимости).

Наставник за 3 рабочих дня до завершения наставничества подготавливает отчет о реализации плана, включающий информацию о приобретенных работником знаний и навыков в период наставничества.

Отчет о реализации плана направляется наставником в кадровую службу предприятия в течение 2 рабочих дней со дня завершения наставничества.

Кадровая служба оформляет итоговый отчет, содержащий данные об освоенных навыках и результатах признания профессиональных квалификаций (при наличии).

При необходимости прохождения процедуры признания профессиональной квалификации на добровольной основе, по профессиям, включенным в реестр профессий (на портале "Электронная биржа труда") процедура признания профессиональных квалификаций осуществляется в порядке предусмотренном Правилами признания профессиональных квалификаций.

Документ о признании профессиональной квалификации передается кадровой службе на хранение.

Замена наставника осуществляется в срок не более 5 рабочих дней с момента увольнения наставника или перевода на другую работу, а также в случае невозможности осуществления наставничества (болезнь, командировка, отпуск).

В период наставничества от работодателя, привлекающего иностранную рабочую силу, требуется:

в период проведения наставничества предусмотреть в плане меры, обеспечивающие передачу опыта, компетенций, навыков иностранного работника, включая при необходимости прохождение работником процедуры признания профессиональных квалификаций в центрах признания (при их наличии) по соответствующей профессии с выдачей документа о признании профессиональных квалификаций на цифровой платформе НСК, которые послужили основанием для его привлечения в РК;

принять меры, направленные на создание условий для организации наставничества;

осуществлять мониторинг выполнения плана не реже одного раза в месяц и при необходимости обеспечивать его корректировку по согласованию с наставником и работником;

и при необходимости обеспечивать его корректировку по согласованию с наставником и работником; назначить ответственное лицо за организацию и координацию наставничества, включая ведение документации, контроль реализации плана и взаимодействие с кадровой службой;

в случае непрохождения работником процедуры признания профессиональных квалификаций обеспечить реализацию мер по устранению выявленных несоответствий (недостаточность профессиональных знаний, практических навыков и опыта работы), включая организацию обучения, стажировки и (или) наставничества, с последующим направлением работника на повторное прохождение процедуры признания профессиональных квалификаций.

Непрохождение процедуры признания профессиональных квалификаций не является основанием для расторжения трудового договора или отстранения работника от выполнения трудовых обязанностей;

создать условия для выполнения плана (рабочее место, оборудование, доступ к производственным процессам);

обеспечить возможность взаимодействия работника и наставника;

заменить наставника в предусмотренных случаях.

В период наставничества от наставника требуется:

реализация плана;

обеспечение развития профессиональных навыков, знаний работника, а также передача опыта и компетенций, которые послужили основанием для привлечения его в РК;

консультация работника;

В период наставничества от работника требуется:

качественное и своевременное исполнение плана и рекомендаций наставника;

при необходимости прохождение процедуры признания профессиональных квалификаций в центрах признания (при их наличии) по соответствующей профессии.

Признание профессиональных квалификаций на добровольной основе осуществляется за счет средств кандидата или иных средств, не запрещенных законами РК, либо за счет средств работодателя в порядке, установленном трудовым законодательством РК.

Приказ вводится в действие с 13 июня за исключением норм, которые вводятся с 12 июля.

Мы сообщали, что в Казахстане утвержден профстандарт "Наставничество на рабочем месте".