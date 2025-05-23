Президент назначил постпреда Казахстана при Организации тюркских государств
Им стал действующий посол в Турции Еркебулан Сапиев.
"Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Сапиев Еркебулан Оналбекович назначен постоянным представителем Республики Казахстан при Организации тюркских государств по совместительству", – сказано в сообщении Акорды.
Еркебулан Сапиев родился в 1975 году. Окончил Университет Анкары (Турция), бакалавр экономики; Стамбульский университет Айдын (Турция), магистр политологии и международных отношений.
Карьеру начинал с работы на различных должностях в Министерстве финансов Республики Казахстан. В разные годы работал советником-посланником посольства РК в Турции; заместителем директора Департамента общеазиатского сотрудничества МИД Республики Казахстан; советником акима Туркестанской области, послом по особым поручениям МИД Республики Казахстан.
С марта 2022 года – посол Республики Казахстан в Турецкой Республике.
21 мая 2025 года в Венгрии состоялся саммит Организации тюркских государств, на котором выступил глава Казахстана.