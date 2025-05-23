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События

Президент назначил постпреда Казахстана при Организации тюркских государств

Посол Казахстана в Турции Еркебулан Сапиев, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 10:48 Фото: gov.kz
23 мая 2025 года Касым-Жомарт Токаев назначил постоянного представителя Казахстана при Организации тюркских государств, сообщает Zakon.kz.

Им стал действующий посол в Турции Еркебулан Сапиев.

"Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Сапиев Еркебулан Оналбекович назначен постоянным представителем Республики Казахстан при Организации тюркских государств по совместительству", – сказано в сообщении Акорды.

Еркебулан Сапиев родился в 1975 году. Окончил Университет Анкары (Турция), бакалавр экономики; Стамбульский университет Айдын (Турция), магистр политологии и международных отношений.

Карьеру начинал с работы на различных должностях в Министерстве финансов Республики Казахстан. В разные годы работал советником-посланником посольства РК в Турции; заместителем директора Департамента общеазиатского сотрудничества МИД Республики Казахстан; советником акима Туркестанской области, послом по особым поручениям МИД Республики Казахстан.

С марта 2022 года – посол Республики Казахстан в Турецкой Республике.

21 мая 2025 года в Венгрии состоялся саммит Организации тюркских государств, на котором выступил глава Казахстана.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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