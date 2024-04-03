Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Страны ЕАЭС начнут признавать ученые степени казахстанцев без подтверждения

Страны ЕЭАС будут взаимно признавать ученые степени , фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 17:39 Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Депутаты Сената 3 апреля 2024 года ратифицировали Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Задачей закона является ратификация соглашения, предусматривающая автоматическое признание дипломов ученых пяти стран-участниц ЕАЭС при продолжении трудовой деятельности в другой стране-участнице договора и направлено на укрепление рынка труда ЕАЭС посредством обеспечения свободного перемещения трудовых ресурсов на пространстве Союза.

"В соответствии с соглашением документы об ученых степенях – доктор философии (PhD), доктор по профилю, кандидат наук и доктор наук – будут признаваться без проведения национальных процедур признания, за исключением случаев, когда обладатели таких документов претендуют на установленные в государстве трудоустройства надбавки за ученую степень", – говорится в заключении Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената.

Ожидаемые результаты закона: обмен научными кадрами и интеграция образовательных систем стран-членов ЕАЭС, что приведет к укреплению научных связей между университетами и исследовательскими институтами в рамках союза.

Соответствующее соглашение подписали правительства Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России 8 июня 2023 года в Сочи.

Читайте также

Казахстан и Кыргызстан будут сотрудничать в сфере авиационного поиска
Казахстан и Кыргызстан помогут друг другу в поиске самолетов при авиакатастрофах
В Казахстане сократят сроки проведения конкурсов по госзакупкам с двух до одного месяца
В Казахстане сократят сроки проведения конкурсов по госзакупкам с двух до одного месяца
Так скажи, так скажи: Байжанов заявил о давлении со стороны Бишимбаева
Так скажи, так скажи: Байжанов заявил о давлении со стороны Бишимбаева
Тамила Языкова
Сенат Парламента РК ЕАЭС Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Показания Куандыка Бишимбаева в суде – трансляция
Показания Куандыка Бишимбаева в суде – трансляция
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Единые правила исчисления средней зарплаты изменили в Казахстане
Единые правила исчисления зарплаты изменили в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: