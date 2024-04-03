Страны ЕАЭС начнут признавать ученые степени казахстанцев без подтверждения

Депутаты Сената 3 апреля 2024 года ратифицировали Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Задачей закона является ратификация соглашения, предусматривающая автоматическое признание дипломов ученых пяти стран-участниц ЕАЭС при продолжении трудовой деятельности в другой стране-участнице договора и направлено на укрепление рынка труда ЕАЭС посредством обеспечения свободного перемещения трудовых ресурсов на пространстве Союза.

"В соответствии с соглашением документы об ученых степенях – доктор философии (PhD), доктор по профилю, кандидат наук и доктор наук – будут признаваться без проведения национальных процедур признания, за исключением случаев, когда обладатели таких документов претендуют на установленные в государстве трудоустройства надбавки за ученую степень", – говорится в заключении Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената.

Ожидаемые результаты закона: обмен научными кадрами и интеграция образовательных систем стран-членов ЕАЭС, что приведет к укреплению научных связей между университетами и исследовательскими институтами в рамках союза.

Соответствующее соглашение подписали правительства Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России 8 июня 2023 года в Сочи.