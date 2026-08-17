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Право

Ряд новых функций добавили Министерству науки и высшего образования

Министерство просвещения РК, МП РК, Министерство науки и высшего образования РК, МНВО РК, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 11:34 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 12 августа 2026 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве науки и высшего образования Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

С 13 августа в полномочия министерства вошли:

  • разработка и утверждение правил признания в РК филиалов зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования и иностранных учебных заведений, осуществляющих образовательную и научно-исследовательскую деятельность на территории РК;
  • согласование правил приема на обучение в организации образования в области здравоохранения;
  • утверждение правил трудового распорядка государственных служащих;
  • утверждение квалификационных требований к должностям, связанным с исполнением управленческих функций в государственных юридических лицах, по согласованию с уполномоченным органом по делам государственной службы;
  • разработка и утверждение правил разработки и применения разномасштабных карт селевых, оползневых и лавинных опасностей и рисков по согласованию с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты;
  • разработка и согласование совместно с уполномоченным органом соответствующей отрасли стратегии развития наукограда, содержащей приоритетные научные направления его деятельности, по согласованию с заинтересованными государственными органами и местным исполнительным органом соответствующей административно-территориальной единицы;

С 25 августа ведомство будет выполнять следующие функции:

  • разработка и утверждение правил приобретения научно-исследовательскими институтами и организациями высшего и (или) послевузовского образования, иными аккредитованными субъектами научной и (или) научно-технической деятельности товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения научных исследований и научных работ, реализуемых за счет бюджетных средств, по согласованию с уполномоченным органом в сфере государственных закупок;
  • разработка и утверждение правил использования научного оборудования, приобретенного в рамках государственного заказа, и предоставления доступа к научным лабораториям коллективного пользования, центрам академического превосходства;
  • разработка и утверждение перечня национальных научных советов по направлениям науки и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности;
  • разработка и утверждение правил венчурного финансирования в области науки и научно-технической деятельности;
  • разработка и утверждение методики оценки экономической обоснованности запрашиваемого объема финансирования (стоимости) научных, научно-технических проектов и программ;
  • утверждение итогов мониторинга реализации научных, научно-технических проектов и программ, рассмотренных национальными научными советами;
  • утверждение объема финансирования (стоимости) научных, научно-технических проектов и программ согласно решению национального научного совета;
  • определение лица, осуществляющего мониторинг реализации стратегии развития наукограда и научно-технологического парка;
  • разработка и утверждение правил проведения мониторинга реализации стратегий развития наукограда и научно-технологического парка;
  • разработка и утверждение правил ведения реестра участников наукограда;
  • разработка и утверждение требований к участникам наукограда по согласованию с заинтересованными государственными органами и местным исполнительным органом соответствующей административно-территориальной единицы;
  • разработка и утверждение правил регистрации участников наукограда, выдачи и формы документа о регистрации;
  • разработка совместно с уполномоченным органом соответствующей отрасли стратегии развития научно-технологического парка, содержащей приоритетные научные направления его деятельности;
  • выполнение требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
  • утверждение порядка отработки на государственной службе в течение трех лет со дня завершения обучения гражданина РК, завершившего подготовку для занятия низовых должностей в рамках ранней профессиональной ориентации, по согласованию с уполномоченным органом по делам государственной службы.

Кроме того, некоторые функции МНВО уточнены.

Также поправками установлены полномочия руководителя аппарата министерства:

  • организует реализацию целей, возложенных на министерство;
  • организует, координирует и контролирует деятельность структурных подразделений министерства в пределах своей компетенции;
  • организует материально-техническое, организационно-правовое и финансовое обеспечение деятельности министерства и его ведомств;
  • после согласования с первым руководителем министерства утверждает штатную численность и штатное расписание министерства в пределах лимита штатной численности;
  • организует работу по реализации плана развития министерства;
  • по согласованию с первым руководителем министерства назначает на должности и освобождает от должностей руководителей департаментов и самостоятельных управлений министерства, курируемых первым руководителем министерства или его заместителями, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами РК отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);
  • назначает на должности и освобождает от должностей государственных служащих аппарата министерства, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами РК отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);
  • осуществляет общее руководство деятельностью дисциплинарной и конкурсной комиссий министерства;
  • осуществляет контроль за соблюдением служебной дисциплины;
  • решает вопросы дисциплинарной ответственности государственных служащих аппарата министерства, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами РК отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);
  • решает вопросы командирования, предоставления отпусков, оказания материальной помощи, подготовки, переподготовки и повышения квалификации, поощрения, выплаты надбавок государственным служащим аппарата министерства, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами РК отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);
  • осуществляет общее руководство в сфере государственных закупок министерства;
  • обеспечивает подготовку бюджетного запроса министерства, представляет бюджетный запрос первому руководителю министерства, а также выполняет иные процедуры бюджетного процесса;
  • контролирует ход исполнения решений, принятых первым руководителем министерства и его заместителями;
  • принимает правовые акты индивидуального применения;
  • утверждает квалификационные требования к административным государственным должностям корпуса "Б" по согласованию с уполномоченным органом по делам государственной службы на основе типовых квалификационных требований к административным государственным должностям.

Постановление введено в действие с 13 августа за исключением норм, которые вводятся с 25 августа.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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