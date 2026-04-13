Финансы

Утвержден перечень офшорных зон для казахстанских банков и инвестфондов

Постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка установлен Перечень офшорных зон для банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, сообщает Zakon.kz.

Так, установить следующий перечень офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность:

  • Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам и Содружества Пуэрто-Рико);
  • Княжество Андорра;
  • Государство Антигуа и Барбуда;
  • Содружество Багамских островов;
  • Государство Белиз;
  • Государство Бруней Даруссалам;
  • Объединенная Республика Танзания;
  • Республика Вануату;
  • Республика Гватемала;
  • Государство Гренада;
  • Республика Джибути;
  • Содружество Доминики;
  • Доминиканская Республика;
  • Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);
  • Испания (только в части территории Канарских островов);
  • Союз Коморских островов;
  • Кооперативная Республика Гайана;
  • Республика Коста-Рика;
  • Китайская Народная Республика (только в части территорий специального административного района Аомынь (Макао);
  • Республика Либерия;
  • Ливанская Республика;
  • Исламская Республика Мавритания;
  • Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);
  • Мальдивская Республика;
  • Республика Мальта;
  • Содружество Северных Марианских Островов;
  • Республика Маршалловы острова;
  • Королевство Марокко (только в части территории города Танжер);
  • Союз Мьянма;
  • Республика Науру;
  • Федеративная Республика Нигерия;
  • Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);
  • Республика Палау;
  • Республика Панама;
  • Португалия (только в части территории островов Мадейра);
  • Независимое Государство Самоа;
  • Республика Сейшельские острова;
  • Государство Сент-Винсент и Гренадины;
  • Федерация Сент-Китс и Невис;
  • Государство Сент-Люсия;
  • Республика Суринам;
  • Королевство Тонга;
  • Республика Тринидад и Тобаго;
  • Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части территорий островов Ангильи, Бермудских островов, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Каймановых островов, острова Монтсеррат, Нормандских островов (острова Сарк, Олдерни), острова Южной Георгии, Южных Сандвичевых островов, островов Теркс и Кайкос, острова Чагос);
  • Суверенная Демократическая Республика Фиджи;
  • Республика Филиппины;
  • Французская Республика (только в части территорий островов Кергелен, Французской Гвианы, Французской Полинезии);
  • Республика Черногория;
  • Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка;
  • Ямайка.

Под офшорными зонами понимаются государства и территории, предоставляющие льготный налоговый режим или не предусматривающие раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций.

Постановление вводится в действие с 21 апреля 2026 года.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
