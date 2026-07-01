Изменились правила дактилоскопической и геномной регистрации казахстанцев и иностранцев

Приказом и.о. министра внутренних дел от 24 июня 2026 года внесены изменения в Правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что подразделения миграционной службы органов внутренних дел осуществляют сбор дактилоскопической информации и проведение процедуры верификации личности по дактилоскопической информации:

иностранных граждан и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста:

обратившихся для получения разрешения на временное или постоянное проживание в Республике Казахстан;

при оформлении впервые, а также в случаях восстановления, замены:

вида на жительство иностранного гражданина в РК;

удостоверения лица без гражданства;

удостоверения беженца;

проездного документа.

Также говорится, что уполномоченный государственный орган в области внешнеполитической деятельности, органы внутренних дел в соответствии с их компетенцией осуществляют сбор дактилоскопической информации и проведение процедуры верификации личности по дактилоскопической информации иностранных граждан и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста, при оформлении виз РК.

Органы внутренних дел, национальной безопасности в соответствии с их компетенцией осуществляют сбор дактилоскопической информации и проведение процедуры верификации личности по дактилоскопической информации иностранных граждан и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста, выдворяемых за пределы РК либо подпадающих под действие международных договоров о реадмиссии, ратифицированных Казахстаном.

Дактилоскопическая регистрация граждан РК, иностранных граждан и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста, в отношении которых принято решение о выдаче удостоверения личности моряка РК, осуществляется уполномоченным государственным органом в области транспорта в соответствии с законодательством республики.

При документировании иностранных граждан и лиц без гражданства сотрудник миграционной службы проверяет наличие отметки о прохождении дактилоскопической регистрации в ППО.

При наличии отметки сотрудник проводит верификацию личности иностранных граждан и лиц без гражданства посредством АИС "БИЛ" в установленном законодательством порядке.

Если отсутствует отметка о прохождении дактилоскопической регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства в ППО, сотрудник миграционной службы формирует в ППО заявку на прохождение дактилоскопической регистрации. После этого проводит дактилоскопическую регистрацию в АИС "БИЛ".

В случае отказа от прохождения дактилоскопической регистрации иностранный гражданин или лицо без гражданства, или лицо, законные интересы которого он представляет, письменно заполняет отказ от прохождения дактилоскопической регистрации.

Указывается, что дактилоскопирование граждан РК, иностранных граждан и лиц без гражданства при оформлении документов, удостоверяющих личность, иностранных граждан и лиц без гражданства при оформлении виз РК осуществляется бескрасковым методом путем сканирования десяти пальцев рук.

Дактилоскопирование иностранных граждан и лиц без гражданства при выдаче разрешения на временное или постоянное проживание, выдворяемых за пределы РК либо подпадающих под действие международных договоров о реадмиссии, ратифицированных РК, осуществляется прокатным способом.

Справка о прохождении дактилоскопирования иностранного гражданина или лица без гражданства оформляется согласно приложению 4 к настоящим Правилам и выдается ему в бумажном формате.

В случае несовпадения анкетных данных лица, ранее прошедшего дактилоскопирование, сотрудник миграционной службы в течение двух рабочих дней информирует заинтересованные подразделения органов внутренних дел о проведении проверочных мероприятий.

При наличии у регистрируемого лица, за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих выдворению за пределы РК либо подпадающих под действие международных договоров о реадмиссии, ратифицированных Республикой Казахстан, открытых ран и иных повреждений на отдельных ногтевых фалангах пальцев рук, временно исключающих дактилоскопирование, сбор дактилоскопической информации проводится по неповрежденным пальцам рук.

В случае, если лицо, подлежащее дактилоскопической регистрации, имеет деформированные суставы, сбор дактилоскопической информации проводится по менее деформированным пальцам рук.

При этом сотрудник, осуществляющий дактилоскопическую регистрацию, вносит отметку в базу данных АИС "БИЛ" о временном повреждении ногтевых фаланг десяти пальцев обеих рук и невозможности осуществления процедуры дактилоскопирования в день обращения и предупреждает регистрируемое лицо о необходимости прохождения повторного дактилоскопирования после излечения при последующем обращении для получения документа, удостоверяющего личность.

При нераспознавании АИС "БИЛ" папиллярных узоров пальцев обеих рук граждан РК, иностранных граждан и лиц без гражданства при оформлении документов, удостоверяющих личность, а также иностранных граждан и лиц без гражданства при оформлении виз РК необходимо обработать руки санитарно-гигиеническими средствами и пройти процедуру повторного дактилоскопирования.

В случае повторного нераспознавания АИС "БИЛ" папиллярных узоров пальцев обеих рук при использовании прижимного способа дактилоскопирования применяется прокатный способ дактилоскопирования.

Указывается, что граждане РК, иностранные граждане и лица без гражданства, ранее прошедшие дактилоскопическую регистрацию, проходят процедуру верификации личности, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 39 настоящих Правил.

Верификация граждан РК, иностранных граждан и лиц без гражданства, прошедших дактилоскопическую регистрацию, осуществляется бескрасковым методом путем одновременного прикладывания четырех пальцев (указательного, среднего, безымянного пальцев и мизинца), затем больших пальцев правой и левой рук поочередно к предметному стеклу дактилоскопического сканера.

При совпадении папиллярных узоров пальцев рук граждан РК, иностранных граждан и лиц без гражданства с их дактилоскопической информацией, размещенной в документе, удостоверяющем личность, либо по базе данных АИС "БИЛ", граждане Казахстана, иностранные граждане и лица без гражданства проходят дальнейшую процедуру документирования.

В случае несовпадения папиллярных узоров пальцев рук граждан РК, иностранных граждан и лиц без гражданства с их дактилоскопической информацией, размещенной в документе, удостоверяющем личность, либо по базе данных АИС "БИЛ", граждане РК, добровольно прошедшие дактилоскопическую регистрацию, иностранные граждане и лица без гражданства после проведения проверочных мероприятий, подлежат повторному дактилоскопированию.

Дети младше 12-ти лет освобождаются от прохождения:

дактилоскопической регистрации;

процедуры подтверждения личности по дактилоскопической информации при пересечении Государственной границы РК.

От прохождения дактилоскопической регистрации при оформлении виз РК, исходя из принципа взаимности, освобождаются:

главы иностранных государств, правительств, международных организаций, приравненные к дипломатическому статусу, и члены их семей;

члены парламентов, правительств иностранных государств, международных организаций, приравненные к дипломатическому статусу, и члены их семей – владельцы дипломатических паспортов, а также члены официальных иностранных делегаций и сопровождающие их лица – владельцы дипломатических паспортов;

почетные консулы РК и члены их семей;

владельцы дипломатических паспортов, а также паспортов международных организаций, имеющие статус, приравненный к дипломатическим агентам, направляющимся в Республику Казахстан по служебным делам;

дипломатические курьеры, провозящие дипломатическую почту, – владельцы дипломатических паспортов при наличии курьерского листа;

иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в Казахстан по приглашению Администрации Президента РК, Курултая РК, Қазақстан Халық Кеңесі, Верховного Суда РК, Аппарата Правительства РК, специальных государственных органов, Министерства обороны РК, уполномоченного государственного органа в области внешнеполитической деятельности.

От процедуры подтверждения личности по дактилоскопической информации при пересечении Государственной границы РК освобождаются:

владельцы дипломатических паспортов;

обладатели дипломатических и служебных виз;

иностранные граждане и лица без гражданства по письменному обращению специальных государственных органов, Министерства обороны РК, уполномоченного государственного органа в области внешнеполитической деятельности;

граждане РК, прошедшие дактилоскопическую регистрацию.

Лица, у которых исключается возможность дактилоскопирования, освобождаются от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации при оформлении документов, удостоверяющих личность, на основании заключения врачебно-консультативной комиссии.

В случае, если у лица отсутствуют все пальцы или кисти на обеих руках, он освобождается от:

прохождения дактилоскопической регистрации;

процедуры подтверждения личности по дактилоскопической информации при пересечении Государственной границы РК.

Иностранные граждане и лица без гражданства, подлежащие выдворению за пределы РК либо подпадающие под действие международных договоров о реадмиссии, ратифицированных Республикой Казахстан, у которых отсутствуют все пальцы на обеих руках или папиллярные узоры на ногтевых фалангах всех пальцев обеих рук, подлежат дактилоскопической регистрации по ладоням рук.

Сотрудник, осуществлявший сбор дактилоскопической информации у граждан РК, иностранных граждан и лиц без гражданства при оформлении документов, удостоверяющих личность, при обнаружении у них физических недостатков, исключающих возможность их дактилоскопирования, вносит в соответствующий раздел ППО отметки об освобождении лица от дактилоскопической регистрации.

Сотрудник, осуществлявший сбор дактилоскопической информации у иностранных граждан и лиц без гражданства при оформлении виз РК, при обнаружении у них физических недостатков, исключающих возможность их дактилоскопирования, также вносит соответствующие отметки об освобождении лица от дактилоскопической регистрации.

Хранение дактилоскопической информации иностранных граждан и лиц без гражданства в базе данных АИС "БИЛ" осуществляется в течение десяти лет со дня регистрации. По истечении десяти лет хранение дактилоскопической информации осуществляется в течение сорока лет в базе данных АИС "БИЛ" после ее архивирования.

Дактилоскопическая информация граждан РК, иностранных граждан и лиц без гражданства, прошедших дактилоскопическую регистрацию, используется для:

подтверждения или установления личности граждан РК, иностранных граждан и лиц без гражданства;

учета и контроля иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РК;

обеспечения безопасности личности, общества и государства;

учета и контроля лиц, пересекающих Государственную границу РК, посредством процедуры подтверждения личности по дактилоскопической информации.";

Использование дактилоскопической информации иностранных граждан и лиц без гражданства, прошедших дактилоскопическую регистрацию, для учета и контроля лиц, пересекающих Государственную границу РК, посредством процедуры подтверждения личности по дактилоскопической информации осуществляется в соответствие с Правилами осуществления процедуры подтверждения личности по дактилоскопической информации при пересечении Государственной границы РК и формирования, ведения базы данных дактилоскопической информации этих лиц.

Геномная информация, полученная в результате проведения геномной регистрации, используется в целях:

предупреждения, раскрытия и расследования уголовных правонарушений, а также выявления и установления лиц, их совершивших;

розыска без вести пропавших граждан РК, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих или временно пребывающих в Республике Казахстан;

установления личности граждан РК, иностранных граждан и лиц без гражданства по неопознанным трупам;

установления родственных отношений разыскиваемых или устанавливаемых лиц.

Также говорится, что геномная информация биологических родственников без вести пропавших граждан используется для установления личности граждан РК, иностранных граждан и лиц без гражданства по неопознанным трупам.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.