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Законодательство РК

Может ли авиакомпания требовать письменное заявление родителей на перевозку детей старше 16 лет

Может ли авиакомпания требовать письменное заявление от родителей на перевозку детей старше 16 лет, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 17:02 Фото: pixabay
Имеет ли право авиакомпания требовать письменное заявление родителей или опекунов при перевозке несовершеннолетних пассажиров с 16 до 18 лет? На этот вопрос ответили в Комитете гражданской авиации, сообщает Zakon.kz.

Согласно Правилам перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, несовершеннолетние пассажиры перевозятся как в сопровождении, так и без сопровождения совершеннолетних пассажиров.

При этом несопровождаемые несовершеннолетние пассажиры принимаются авиакомпанией к перевозке только после письменного заявления родителей (усыновителей, попечителей) или опекунов.

При перевозке несовершеннолетних детей – граждан РК – в сопровождении совершеннолетних пассажиров авиакомпания может потребовать предоставление свидетельства о рождении ребенка, а также документов, подтверждающих родство или законное право на перевозку несовершеннолетнего пассажира.

Правила также предусматривают, что следующие с пассажиром несовершеннолетние в возрасте от 2 до 15 лет на внутренних рейсах перевозятся по билетам с оплатой 50% стандартного тарифа и предоставлением отдельного места. То есть по достижении 16 лет ребенку оформляется полный билет без предоставления 50% скидки.

Вместе с тем несопровождаемые несовершеннолетние не принимаются к перевозке с 23 до 6 часов утра согласно закону "О правах ребенка в Республике Казахстан".

В свою очередь закон "О документах, удостоверяющих личность" гласит, что граждане РК, постоянно проживающие на ее территории, обязаны иметь удостоверение личности, которое выдается с 16-летнего возраста.

"Необходимо отметить, что в дневное время перевозка пассажиров с 16 лет без разрешения родителей не противоречит действующему законодательству. Однако дети старше 16, но младше 18 лет, не принимаются на ночные рейсы (с 23:00 до 06:00) согласно вышеуказанному закону", – резюмировали в КГА. 

Ранее сообщалось, что Казахстан и Кыргызстан помогут друг другу в поиске самолетов при авиакатастрофах.

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КГА Казахстан
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