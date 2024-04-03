Казахстан и Кыргызстан помогут друг другу в поиске самолетов при авиакатастрофах

Депутаты Сената 3 апреля 2024 года ратифицировали Соглашение между Казахстаном и Кыргызстаном о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения при авиакатастрофах, передает корреспондент Zakon.kz.

Целью закона является сотрудничество между странами для поиска и спасения пассажиров и экипажей, потерпевших бедствие воздушных судов в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО).



Положения Соглашения включают:

укрепление взаимного сотрудничества для поиска и спасения пассажиров и экипажей, терпящих либо потерпевших бедствие воздушных судов;

взаимное оповещение об авиационных происшествиях и принятие необходимых мер по поиску и спасению пассажиров, потерпевших бедствие воздушных судов;

проведение совместных учений поисково-спасательных служб обеих сторон, обмен информацией и опытом.

Также Соглашение предусматривает обязанность сторон о взаимном оповещении об авиационном происшествии и помощи с другой стороны.

В целом ратификация Соглашения будет способствовать проведению оперативной организации авиационных поисковых и спасательных работ на территории Казахстана и Кыргызстана, укреплению двустороннего сотрудничества в этой сфере.

Ранее сенаторы ратифицировали соглашение, предусматривающее взаимное признание документов об ученых степенях в государствах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).