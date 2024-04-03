Казахстан и Кыргызстан помогут друг другу в поиске самолетов при авиакатастрофах
Целью закона является сотрудничество между странами для поиска и спасения пассажиров и экипажей, потерпевших бедствие воздушных судов в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
Положения Соглашения включают:
- укрепление взаимного сотрудничества для поиска и спасения пассажиров и экипажей, терпящих либо потерпевших бедствие воздушных судов;
- взаимное оповещение об авиационных происшествиях и принятие необходимых мер по поиску и спасению пассажиров, потерпевших бедствие воздушных судов;
- проведение совместных учений поисково-спасательных служб обеих сторон, обмен информацией и опытом.
Также Соглашение предусматривает обязанность сторон о взаимном оповещении об авиационном происшествии и помощи с другой стороны.
В целом ратификация Соглашения будет способствовать проведению оперативной организации авиационных поисковых и спасательных работ на территории Казахстана и Кыргызстана, укреплению двустороннего сотрудничества в этой сфере.
Ранее сенаторы ратифицировали соглашение, предусматривающее взаимное признание документов об ученых степенях в государствах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).