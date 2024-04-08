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Новые профессиональные праздники появятся в Казахстане

Новые профессиональные праздники появятся в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 14:45 Фото: pexels
Министерство труда и социальной защиты подготовило изменения в перечень профессиональных праздников, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень дополняется следующими праздниками:

  • День работников в сфере оказания государственных услуг – 7 апреля;
  • День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства – 16 апреля;
  • День работника метрологии – 20 мая;
  • День ветеринарного работника – 10 июля;
  • День работника охотничьего хозяйства – первая суббота сентября;
  • День работников высшего образования Республики Казахстан – 1 октября;
  • День работника стандартизации – 14 октября;
  • День органов антикоррупционной службы – 18 ноября.  

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 апреля.

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