Правила учета и выдачи бланков дипломов о высшем образовании утвердили в Казахстане

Министерство науки и высшего образования приказом от 3 апреля 2024 года утвердило Правила по организации заказа, хранению, учету и выдаче бланков документов государственного образца об образовании и обеспечению ими организаций образования, сообщает Zakon.kz.

Правила устанавливают порядок организации заказа, хранения, учета и выдачи бланков документов государственного образца об образовании и обеспечения ими организаций образования, имеющих лицензию на занятие образовательной деятельностью по образовательным программам высшего и послевузовского образования в Академии правосудия, военных, специальных учебных заведениях и прошедшие государственную аттестацию, организации образования, имеющие лицензию на занятие образовательной деятельностью по образовательным программам высшего и послевузовского образования в области здравоохранения и прошедшие аккредитацию в аккредитационных органах, внесенных в реестр признанных аккредитационных органов, а также организаций высшего и (или) послевузовского образования для выдачи дубликатов документов о высшем и (или) послевузовском образовании и приложения к ним, осуществления контроля за их использованием.

Организации образования заключают договор с Банкнотной фабрикой Национального банка РК на оказание услуг по изготовлению бланков документов государственного образца об образовании в объеме сводной заявки.

Порядок и сроки изготовления, доставки и приема бланков определяются в договоре, заключаемом между организациями образования и Банкнотной фабрикой.

Министерство науки и высшего образования РК устанавливает единую серию для каждого вида бланка. При этом порядковую нумерацию бланков устанавливает Банкнотная фабрика.

Руководитель организации образования своим приказом назначает материально-ответственное лицо, которое будет заниматься вопросами организации заказа, получения от Банкнотной фабрики, хранения, учета и выдачи бланков.

Для осуществления контроля за использованием бланков в организациях образования ведутся журналы учета использования бланков по каждому виду отдельно (журналы), которые пронумерованы, прошнурованы, заверены руководителем организации образования и скреплены печатью.

Записи в журналах производятся шариковой или перьевой ручкой, синими чернилами, в хронологическом порядке, на основании соответствующих документов, подтверждающих достоверность этих записей. Ошибки исправляют путем зачеркивания текста тонкой линией и внесения в соответствующих строках и графах правильных номеров и текста. Одновременно на полях соответствующей строки делается отметка "исправлено" за подписью материально-ответственного лица.

При этом деятельность материально-ответственного лица контролирует постоянно действующая комиссия в составе не менее 5 человек, состав которой утверждается приказом руководителя организации образования.

Материально-ответственное лицо предоставляет в бухгалтерию вуза отчет об использовании бланков за учебный год.

При выявлении фактов недостачи (утери) бланков комиссия составляет акт, который передается руководителю организации образования.

При порче бланков комиссия составляет акт по испорченным бланкам. К акту по испорченным бланкам прикладываются вырезанные и наклеенные на лист бумаги номера и серии испорченных бланков, оставшиеся части бланков уничтожаются.

При внесении министерством изменений и дополнений в содержание бланков старые образцы бланков уничтожаются на основании решения руководителя организации образования и оформляются актом уничтожения бланков. К акту прикладываются вырезанные и наклеенные на лист бумаги номера и серии бланков, оставшиеся части бланков уничтожаются.

Бланки, отчеты и акты (уничтожения, о недостаче (утере) хранятся в несгораемых сейфах, железных шкафах или специально оборудованном помещении, обеспечивающем сохранность бланков. Отчеты и акты хранятся в отдельных папках по срокам их составления.

Контроль за заказом, хранением, учетом и выдачей бланков возлагается на руководителя организации образования.

Приказ вводится в действие с 20 апреля 2024 года.

Мы рассказывали, как казахстанцы могут скорректировать сведения о своих дипломах о высшем и послевузовском образовании.