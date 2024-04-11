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Суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция девятого судебного заседания

Суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция девятого судебного заседания, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 09:37 Фото: Telegram/Jogargy_sot
В Астане 11 апреля 2024 года в 9:30 началось девятое судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве с особой жестокостью гражданской супруги Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.

Онлайн-трансляцию из зала суда ведет Верховный суд Казахстана.

Адвокат экс-министра Ерлан Газымжанов заявил в адрес судьи отвод. В 10:10 онлайн-трансляция была прервана.

Напомним, дело экс-министра рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы и судьей по нему назначена председатель этого суда Айжан Кульбаева. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и его брат Бахытжан Байжанов.

Их обвиняют:

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Астана Верховный суд Бишимбаев Куандык
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