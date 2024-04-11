Суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция девятого судебного заседания
Фото: Telegram/Jogargy_sot
В Астане 11 апреля 2024 года в 9:30 началось девятое судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве с особой жестокостью гражданской супруги Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.
Онлайн-трансляцию из зала суда ведет Верховный суд Казахстана.
Адвокат экс-министра Ерлан Газымжанов заявил в адрес судьи отвод. В 10:10 онлайн-трансляция была прервана.
Напомним, дело экс-министра рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы и судьей по нему назначена председатель этого суда Айжан Кульбаева. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и его брат Бахытжан Байжанов.
Их обвиняют:
- Куандыка Бишимбаева – по двум статьям УК РК – "Убийство" и "Истязание";
- Бахытжана Байжанова – по статье УК РК "Укрывательство преступления".
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