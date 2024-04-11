Суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция девятого судебного заседания

Фото: Telegram/Jogargy_sot

В Астане 11 апреля 2024 года в 9:30 началось девятое судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве с особой жестокостью гражданской супруги Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.

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