Байжанов: Бишимбаев всю ночь буянил, выпивал и в очередной раз избил Салтанат

В суде по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью гражданской супруги Салтанат Нукеновой, 11 апреля 2024 года выступил второй обвиняемый – Бахытжан Байжанов, сообщает Zakon.kz.

Первым делом брат экс-министра выразил сочувствие всем тем, кого коснулась эта трагедия.

"Выражаю соболезнования родным Салтанат. Может быть, мои слова покажутся неуместными, но я искренне переживаю боль и скорбь, потому что я знал Салтанат. Знал с очень хорошей стороны. Я прошу прощения у всех, в первую очередь, у родных и друзей Салтанат, у моих родителей, у моей супруги. Я полностью осознаю ответственность, лежащую на моих плечах. Мне очень жаль, что не смог в полной мере понять и оценить ситуацию в тот роковой день", – озвучил Бахытжан Байжанов.

Он отметил, что теперь его действия и бездействия видны в новом свете, и он хочет рассказать, как все было на самом деле. В день смерти Салтанат он видел ее несколько раз: утром он заметил, что у нее был опухший глаз, а в кабинке был беспорядок.

"Утром, когда я пришел в гастроцентр, я уже знал, что Бишимбаев всю ночь буянил, скандалил, выпивал алкоголь и в очередной раз избил Салтанат. Об этом мне рассказали до приезда в гастроцентр. Но тогда я не понял, не смог осознать, насколько все серьезно, критично. Не мог себе представить, что Салтанат в такой опасности. Никак не думал, что речь идет о жизни и смерти. Это не оправдание. Я просто не увидел, не смог понять, что на самом деле происходит. Это моя вина. И сейчас об этом сильно жалею", – рассказал Бахытжан Байжанов.

Он также сказал, что думает о том, что мог бы сделать иначе в тот день.

"Теперь мне только оставаться с этим чувством вины, думая о том, что могло быть иначе. Мне очень жаль. Хочется верить, что родные Салтанат смогут найти в себе силы простить меня за то, что я не смог вовремя помочь. Салтанат часто приходила в ресторан. Она всегда была очень добра к нам. Кто работал в ресторане, никогда не видел от нее грубости и высокомерия", – дополнил Бахытжан Байжанов.

Бахытжана Байжанова обвиняют по статье УК РК "Укрывательство преступления".

9 ноября 2023 года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Бишимбаева завершено. Позднее в МВД рассказали, что Куандыку Бишимбаеву, которого подозревают в смерти жены Салтанат Нукеновой, помимо "Убийства, совершенного с особой жестокостью", вменяют еще и "Истязание".

8 апреля в суде выступили два свидетеля – врач скорой помощи и патрульный полицейский.

4 апреля адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова озвучила причину смерти Салтанат Нукеновой.

1 апреля Куандык Бишимбаев выступил с речью в суде. Он попросил прощения у родных Салтанат Нукеновой. При этом он не признал себя виновным в умышленном, осознанном ее убийстве.