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Законодательство РК

Трансляция суда над Куандыком Бишимбаевым – 11-й процесс

Трансляция суда над Куандыком Бишимбаевым – 11-й процесс, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 09:33 Фото: Telegram/Jogargy_sot
В Астане 16 апреля 2024 года в 9:30 началось 11-е судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве с особой жестокостью гражданской супруги Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.

Онлайн-трансляцию из зала суда ведет Верховный суд Казахстана.

Дело экс-министра рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы и судьей по нему назначена председатель этого суда Айжан Кульбаева. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и его брат, директор "Гастроцентра" Бахытжан Байжанов.

Напомним, на 10-м судебном процессе по делу Куандыка Бишимбаева заменили одного из присяжных, который не явился по состоянию здоровья. Также судья Айжан Кульбаева вынесла частное постановление одному из защитников экс-министра из-за неоднократного проявления неуважения к суду.

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Астана Верховный суд Бишимбаев Куандык
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