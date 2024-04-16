Трансляция суда над Куандыком Бишимбаевым – 11-й процесс
Фото: Telegram/Jogargy_sot
В Астане 16 апреля 2024 года в 9:30 началось 11-е судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве с особой жестокостью гражданской супруги Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.
Онлайн-трансляцию из зала суда ведет Верховный суд Казахстана.
Дело экс-министра рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы и судьей по нему назначена председатель этого суда Айжан Кульбаева. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и его брат, директор "Гастроцентра" Бахытжан Байжанов.
Напомним, на 10-м судебном процессе по делу Куандыка Бишимбаева заменили одного из присяжных, который не явился по состоянию здоровья. Также судья Айжан Кульбаева вынесла частное постановление одному из защитников экс-министра из-за неоднократного проявления неуважения к суду.
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