Восьмое судебное заседание по делу Куандыка Бишимбаева – трансляция

В Астане 10 апреля 2024 года в 10:00 началось восьмое судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве с особой жестокостью гражданской супруги Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.

Онлайн-трансляцию из зала суда ведет Верховный суд Казахстана.

Напомним, дело экс-министра рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы и судьей по нему назначена председатель этого суда Айжан Кульбаева. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и его брат Бахытжан Байжанов.

Их обвиняют: Куандыка Бишимбаева – по двум статьям УК РК – "Убийство" и "Истязание";

Бахытжана Байжанова – по статье УК РК "Укрывательство преступления".

9 ноября 2023 года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Бишимбаева завершено. Позднее в МВД рассказали, что Куандыку Бишимбаеву, которого подозревают в смерти жены Салтанат Нукеновой, помимо "Убийства, совершенного с особой жестокостью", вменяют еще и "Истязание".

11 марта прошел первый процесс, на котором гособвинитель озвучил версию следствия, затем Куандык Бишимбаев озвучил свою позицию.

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Главное судебное разбирательство началось 27 марта. Дело рассматривает суд присяжных. 29 марта брат Салтанат Нукеновой рассказал, как и когда они узнали о ее убийстве. 1 апреля давал показания Куандык Бишимбаев, который попросил прощения у родных Салтанат Нукеновой и заявил, что он "перед Всевышним готов ответить". 3 апреля экс-министр рассказал, что происходило в день смерти его супруги. 4 апреля адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова озвучила причину смерти Салтанат Нукеновой. Она рассказала, к каким заключениям пришли судмедэксперты. 8 апреля в суде допросили врача скорой помощи и полицейского.

9 апреля в суде выступил свидетель, находившийся в ресторане в ночь убийства Салтанат Нукеновой, затем судмедэксперт Тахир Халимназаров и подруга погибшей Аида Ахмедина. По словам судмедэксперта, у погибшей были очень маленькие шансы выжить после полученных травм.