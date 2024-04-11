Пожизненное за педофилию: что изменится с обновлением закона о бытовом насилии
Фото: Instagram/zakiyevadinara
Депутаты Сената 11 апреля одобрили в двух чтениях поправки в закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева высказалась о грядущих изменениях, сообщает Zakon.kz.
По ее словам, законопроект предусматривает более 70 поправок.
"Каждую поправку можно назвать именем ребенка и женщины, погибших в результате насилия", – написала Закиева в своем Instagram.
По ее словам, законопроект состоит концептуально из двух частей:
1. Профилактика, направленная на создание инфраструктуры помощи семьям и детям:
- открытие центров поддержки семьи, мобильных групп по выявлению и помощи семьям в трудной жизненной ситуации, центров психологической помощи детям;
- внедрение программ помощи жертвам насилия – детям;
- особые требования, предусматривающие психологическую работу с агрессором, и т. д.
2. Ужесточение наказания за все формы насилия в отношении личности, в том числе детей:
- исключение примирения за все уголовные преступления, связанные с насилием в отношении детей;
- ужесточение санкции за средний, тяжкий вред здоровью, истязание;
- пожизненный срок за педофилию;
- уголовная ответственность за приставание сексуального характера в отношении детей;
- криминализация насилия: уголовная ответственность за побои и нанесение легкого вреда здоровью;
- содержание под стражей на время следственных действий по преступлениям, связанным с насилием в отношении ребенка;
- ответственность за буллинг,
- запрет на принудительную высадку ребенка из автобуса;
- лицензирование детских лагерей и учреждений для детей с особыми потребностями.
"Работа над законопроектом объединила предложения, усилия НПО, правозащитников, общественников", – отметила детский омбудсмен.
По данным Закиевой, в 2023 году погибли 69 женщин и семь детей. 342 человека подвергается семейно-бытовому насилию каждый день.
Заместитель главы МВД Игорь Лепеха ранее ответил депутатам Сената на вопрос, не начнут ли казахстанцев массово лишать родительских прав с введением этих поправок.
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