Предоставление жилья казахстанцам, пострадавшим во время ЧС: что может измениться

Министерство промышленности и строительства подготовило изменения и дополнения в Правила предоставления жилищ гражданам, оставшимся без жилища в результате чрезвычайной ситуации, сообщает Zakon.kz.

Так, в предлагаемом на обсуждение документе говорится, что при отказе от жилища, предоставляемого из государственного жилищного фонда гражданам, оставшимся без жилища в результате чрезвычайной ситуации, возмещаются расходы на самостоятельное осуществление индивидуального жилищного строительства по типовым проектам.

При этом добавлено, что также оплачивается стоимость жилища, по договору купли-продажи находящегося на территории административно-территориальной единицы, определенной комиссией по обеспечению жильем.

Вместе с тем в правила хотят внести дополнение, что в отдельных случаях, в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории республики к жилищу могут относиться садовый (дачный) дом, дома барачного типа, являющиеся единственным жилищем лиц, относящихся к социально уязвимым слоям населения, разрушенный или ставший непригодным для проживания в результате чрезвычайной ситуации.

Также в правила хотят добавить новые пункты. Так, говорится, что местные исполнительные органы могут приобретать готовое жилище либо осуществлять строительство нового жилья по типовому проекту с последующей передачей в государственный жилищный фонд для предоставления гражданам, оставшимся без жилища.

При строительстве нового жилища для пострадавших граждан допускается применение проектов с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы, с возможностью дофинансирования разницы сверх установленной типовым проектом суммы из местного бюджета, говорится в проекте.

К казахстанцам, принявшим решение о самостоятельном осуществлении индивидуального жилищного строительства, допускается применение иных проектов строительства, получивших положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.

В случаях частичного повреждения жилища граждане вправе выбрать механизм его восстановления путем:

привлечения местными исполнительными органами подрядной организации для проведения ремонтных работ на основании технического обследования и сметной документации;

самостоятельного выполнения ремонтных работ с возмещением их стоимости государством.

Граждане, принявшие решение о приобретении жилища по договору купли-продажи, самостоятельно осуществляют поиск жилища на территории населенных пунктов, определенных комиссией по обеспечению жильем.

При этом стоимость жилища не должна превышать стоимости типового проекта и стоимости, определенной отчетом независимой оценочной компании. Оценку недвижимости осуществляет местный исполнительный орган.

Вместе с тем в документе говорится, что казахстанцы вправе за счет собственных средств самостоятельно привлечь независимую оценочную компанию.

Для возмещения расходов на приобретение жилища граждане обращаются в местный исполнительный орган со следующими документами:

копия документа, удостоверяющего личность гражданина РК. В случае утраты или уничтожения такого документа вследствие чрезвычайной ситуации или в период ее ликвидации – копия временного удостоверения личности, выданного органами внутренних дел;

заявление о готовности приобретения жилища взамен разрушенного или ставшего непригодным;

отчет об оценке независимой оценочной компании (при наличии);

реквизиты лицевого или карт-счет продавца недвижимости для перечисления средств, открытые в банках или иных организациях, имеющих лицензию на проведение отдельных видов банковских операций.

Местный исполнительный орган рассматривает предоставленные документы на наличие их комплектности в течение трех рабочих дней со дня обращения пострадавшего.

В случае отсутствия комплекта документов местный исполнительный орган уведомляет об этом гражданина для доукомплектования заявления.

При наличии полного комплекта документов местный исполнительный орган в установленном порядке выдает гражданину РК письменное уведомление о готовности выплатить компенсацию / возместить расходы на приобретение жилища.

Письменное уведомление должно содержать следующую информацию:

фамилию, имя и отчество (при наличии) заявителя, а также реквизиты его документа, удостоверяющего личность гражданина РК;

местонахождение приобретаемого жилища;

предельная стоимость жилища, подлежащая возмещению за счет местного бюджета РК;

предельный срок перечисления денег на счет продавца жилища, со дня заключения и регистрации договора купли-продажи в установленном порядке.

Как поясняется, поправки в правила подготовлены для оперативного реагирования на условия, создающие угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, экономической безопасности страны. Предлагается возмещение ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в период чрезвычайной ситуации.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 апреля.

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