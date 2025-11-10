Обновлены правила предоставления жилья казахстанцам, пострадавшим от ЧС

Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 4 ноября 2025 года утверждены Правила предоставления жилищ гражданам, оставшимся без жилища в результате чрезвычайной ситуации, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что казахстанцы, оставшиеся без жилища в результате чрезвычайной ситуации, после возникновения чрезвычайной ситуации обращаются в местный исполнительный орган, на территории которого произошла чрезвычайная ситуация, и предоставляют следующие документы:

копия документа, удостоверяющего личность пострадавшего гражданина;

заявление от собственника недвижимого имущества (либо от его представителя по доверенности);

кадастровый паспорт объекта недвижимости (жилища);

идентификационный документ на земельный участок (акт на право частной собственности на земельный участок);

справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, выданной Государственной корпорацией "Правительство для граждан".

в случае отсутствия у пострадавших граждан правоустанавливающих документов на жилище подтверждением владения указанным жилищем являются сведения из акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан ғарыш сапары", а также одни из сведений: органов социальной защиты; внутренних дел, Государственной корпорации "Правительство для граждан"; учреждений здравоохранения и образования; об оплате коммунальных платежей.

Техническое обследование надежности и устойчивости пострадавшего от чрезвычайной ситуации жилища осуществляется согласно Правилам осуществления технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений и проводится с целью определения его фактического состояния и их элементов, надежности и устойчивости, возможности дальнейшей эксплуатации.

Расходы по техническому обследованию надежности и устойчивости пострадавшего от чрезвычайной ситуации жилища осуществляются за счет средств местного бюджета.

Списки граждан, оставшихся без жилища и нуждающихся в его получении, формируются на основании обращений. Обращения от пострадавших граждан принимаются в течение двух месяцев со дня объявления чрезвычайной ситуации.

Сформированные списки граждан, оставшихся без жилища и нуждающихся в его получении, публикуются на интернет-сайте местного исполнительного органа и региональных средствах массовой информации не менее двух раз в месяц со дня обращения гражданина РК.

По истечении двух календарных дней после завершения формирования списков граждан, оставшихся без жилища и нуждающихся в его получении, местный исполнительный орган, на территории которого произошла чрезвычайная ситуация природного и/или техногенного характера, создает комиссию по обеспечению жилищем граждан, оставшихся без жилища в результате чрезвычайной ситуации.

Комиссия по обеспечению жилищем на основании представленных документов и прилагаемого местным исполнительным органом заключения технического обследования пострадавшего жилища с указанием рекомендаций о невозможности их дальнейшей эксплуатации в течение 5 рабочих дней принимает решение о предоставлении жилища из государственного жилищного фонда или предоставляет мотивированный отказ в письменном виде.

Основаниями для отказа в предоставлении жилища из государственного жилищного фонда являются:

отсутствие документов;

установление недостоверности предоставляемых документов.

Строительство и приобретение жилищ по типовым проектам финансируются из бюджетных и внебюджетных средств.

В случае превышения стоимости и площади утвержденных типовых проектов финансирование осуществляется за счет внебюджетных источников.

Также говорится, что казахстанцам, пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации, допускается самостоятельно осуществить поиск жилища на территории населенных пунктов, определенных комиссией по обеспечению жильем, для приобретения местным исполнительным органом с последующим предоставлением им в установленном законодательством порядке.

Приобретаемое жилище не должно превышать стоимость утвержденного типового проекта.

Список граждан, получивших жилище, подлежит публикации на интернет-сайте местного исполнительного органа и в региональных средствах массовой информации в течение десяти календарных дней со дня принятия решения комиссии по обеспечению жильем граждан.

Приказ вводится в действие с 18 ноября 2025 года.