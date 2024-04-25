Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ордену "Айбын" присвоят имена казахстанских героев. Сенат одобрил закон

Ордену &quot;Айбын&quot; присвоят имена казахстанских героев, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 14:46 Фото: akorda.kz
Депутаты Сената 25 апреля 2024 года одобрили поправки в закон о государственных наградах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Цель закона – совершенствование государственной наградной системы и исполнение поручения президента Касым-Жомарта Токаева, данного на третьем заседании Национального курултая.

В целом закон предусматривает присвоение различным степеням ордена "Айбын" имен Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахимжана Кошкарбаева. В частности, I степени ордена будет присвоено имя Сагадата Нурмагамбетова, II степени – Бауыржана Момышулы, III степени – Рахымжана Кошкарбаева.

Ожидаемым результатом при одобрении закона будет увековечивание памяти о воинской доблести прославленных героев, а также содействие укреплению общенационального сознания, казахстанской гражданской идентичности, развитию военно-патриотического воспитания.

15 марта на Национальном курултае президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что подобная практика во многих странах содействует укреплению патриотизма и национальной идентичности.

Читайте также

Казахстан и Узбекистан расширят сотрудничество
Союзнические отношения: Казахстан и Узбекистан расширят сотрудничество
Претенденты на стипенцию &quot;Болашак&quot; из регионов смогут сдавать КАЗТЕСТ онлайн
Претенденты из регионов на стипендию "Болашак" смогут сдавать КАЗТЕСТ онлайн
В Казахстане разработали законопроект, усиливающий борьбу с нелегальными доходами
В Казахстане разработали законопроект, усиливающий борьбу с нелегальными доходами
Тамила Языкова
Сенат Парламента РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Молния ударила в телебашню на Кок-Тобе в Алматы
Молния ударила в телебашню на Кок-Тобе в Алматы
Мокрый снег, град и ливни ожидаются в Казахстане 25 апреля
Мокрый снег, град и ливни ожидаются в Казахстане 25 апреля
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Следствие по делу Бишимбаева окончено
Дело Бишимбаева: судебное следствие завершено
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: