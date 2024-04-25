Ордену "Айбын" присвоят имена казахстанских героев. Сенат одобрил закон

Депутаты Сената 25 апреля 2024 года одобрили поправки в закон о государственных наградах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Цель закона – совершенствование государственной наградной системы и исполнение поручения президента Касым-Жомарта Токаева, данного на третьем заседании Национального курултая.



В целом закон предусматривает присвоение различным степеням ордена "Айбын" имен Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахимжана Кошкарбаева. В частности, I степени ордена будет присвоено имя Сагадата Нурмагамбетова, II степени – Бауыржана Момышулы, III степени – Рахымжана Кошкарбаева.

Ожидаемым результатом при одобрении закона будет увековечивание памяти о воинской доблести прославленных героев, а также содействие укреплению общенационального сознания, казахстанской гражданской идентичности, развитию военно-патриотического воспитания.

15 марта на Национальном курултае президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что подобная практика во многих странах содействует укреплению патриотизма и национальной идентичности.

