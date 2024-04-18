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Стало известно, какая организация определена контакт-центром "111"

Какая организация определа контакт-центром, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 17:16 Фото: gov4c.kz
МЦРИАП подготовило проект приказа "Об определении контакт-центра "111", сообщает Zakon.kz.

"Определить контакт-центром "111" некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан"", – говорится в документе.

Контакт-центр "111" – юридическое лицо, определенное уполномоченным органом в сфере информатизации.

Как поясняется, проект приказа разработан в рамках реализации закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей", согласно которому вносится изменение в Кодекс "О браке (супружестве) и семье" в части внедрения понятия контакт-центр "111".

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 мая.

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Поправки в законодательные акты по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей были подписаны главой государства 15 апреля 2024 года.

В частности, они предусматривают запуск контакт-центра "111" по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, который определен уполномоченным органом в сфере информатизации и выполняет функции информационно-справочной, организационной, психологической службы по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей.

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