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В Казахстане расширили перечень граждан, обслуживаемых в vip-залах аэропортов

В Казахстане расширили перечень лиц, обслуживаемых в vip-залах аэропортов, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 10:16 Фото: акимат Алматы
Правительство постановлением от 13 апреля 2024 года внесло дополнения в перечень лиц, обслуживаемых в специально отведенных залах аэропортов Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Теперь услугами vip-залов в казахстанских аэропортах могут пользоваться обладатели ордена "Алтын қыран" ("Золотой орел") и званий "Халық қаһарманы" ("Народный герой"), "Қазақстанның Еңбек Ері.

Постановление вводится в действие с 30 апреля 2024 года.

Всего в перечень входят порядка 55 категорий лиц, в том числе президент Казахстана, премьер-министр, руководители палат Парламента, министры, акимы, председатели Верховного и Конституционного судов, генеральный прокурор и другие.

Ранее мы сообщали, что в данный перечень планируют включить членов международных организаций, прибывающих в Казахстан с визитом или проездом, а также глав генеральных консульств иностранных государств и международных организаций.

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