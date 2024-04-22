В Казахстане расширили перечень граждан, обслуживаемых в vip-залах аэропортов

Правительство постановлением от 13 апреля 2024 года внесло дополнения в перечень лиц, обслуживаемых в специально отведенных залах аэропортов Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Теперь услугами vip-залов в казахстанских аэропортах могут пользоваться обладатели ордена "Алтын қыран" ("Золотой орел") и званий "Халық қаһарманы" ("Народный герой"), "Қазақстанның Еңбек Ері.

Постановление вводится в действие с 30 апреля 2024 года.

Всего в перечень входят порядка 55 категорий лиц, в том числе президент Казахстана, премьер-министр, руководители палат Парламента, министры, акимы, председатели Верховного и Конституционного судов, генеральный прокурор и другие.

Ранее мы сообщали, что в данный перечень планируют включить членов международных организаций, прибывающих в Казахстан с визитом или проездом, а также глав генеральных консульств иностранных государств и международных организаций.