Ставки сделаны: в азартные игры запретят играть молодежи до 25 лет, должникам и госслужащим

Кому в РК нельзя играть в азартные игры и заключать пари? Было: молодежь до 21 года и лица, ограниченные судом в дееспособности из-за злоупотреблений, а также ограничившие себя самостоятельно. Теперь к ним добавятся госслужащие, злостные должники и все остальные до 25 лет, пишет Zakon.kz.

В Казахстане расширяют круг лиц, которым нельзя участвовать в азартных играх и пари. Закон, в котором содержится эта новелла, уже принят в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса.

Напомним, на кого сейчас распространяется запрет (пункт 1 статьи 15 Закона РК "Об игорном бизнесе"):

"Запрещается участие в азартных играх и (или) пари физических лиц в возрасте до двадцати одного года, а также лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари".

Так вот, возрастной ценз поднимут до 25 лет. Это раз. А во-вторых, в казино и в букмекерские конторы не будут допускать людей, о которых имеются сведения в Едином реестре должников.

И тогда перечень граждан, которым запретят участие в азартных играх и пари, будет включать следующие категории:

молодые люди до 25 лет;

государственные служащие и приравненные к ним (к антикоррупционным ограничениям для чиновников добавляются азартные игры – в статью 12 Закона РК "О противодействии коррупции" );

); физлица, которые самостоятельно ограничили себя от участия в азартных играх и пари сроком от полугода до года, подав личное заявление (в соответствии с пунктом 1 статьи 15-1 Закона РК "Об игорном бизнесе");

граждане, которых суд ограничил в дееспособности вследствие злоупотребления азартными играми, пари, спиртными напитками или наркотическими веществами, из-за чего те поставили семью в тяжелое материальное положение (пункт 1 статьи 27 Гражданского кодекса РК );

); злостные должники по штрафам, налогам и алиментам, включенные в реестр.

Причины запрета этим категориям законодатель объясняет так.

25 лет – возраст окончательного взросления человека, когда формируется личность. То есть именно к этому возрасту человек полностью отдает отчет за свои действия и поступки и менее подвержен вредным воздействиям, исходящим, в том числе, от азартных игр.

Самоограничение связано с особенностями лудомании, которую считают болезнью. И приступы этой болезни меняют сознание, поэтому решение играть во время такого приступа является пороком воли. Та же логика лежит и в основе ограничения в дееспособности судом.

Наконец, граждане, злостно уклоняющиеся от своих долговых обязательств и состоящие в Едином реестре должников, должны быть ограничены в участии в азартных играх и пари по моральным соображениям.

Эта норма преследует две цели. Во-первых, оградить граждан-должников от формирования желания легкого, быстрого заработка и негативных последствий от участия в азартных играх, пари. Во-вторых, ограничить злостных должников по штрафам, налогам и алиментам в развлечениях.

Есть и практический аспект.

"Зачастую граждане-должники с целью погашения своих долгов ищут возможность быстрого заработка без труда и усилий. Они прибегают к азартным играм, ставкам в букмекерских конторах в надежде, что смогут быстро и много заработать. В действительности же должники проигрывают все оставшиеся свои сбережения и впадают в еще большую долговую яму, что отражается на их близких и семье", – говорит руководитель рабочей группы по законопроекту, депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев.

Вопрос в том, как собираются обеспечить соблюдение новых правил и администрировать правонарушения.

Напомним, кстати, в чем разница между азартными играми и пари. Азартная игра – это основанное на риске соглашение о выигрыше между игроками на исход события, в котором они принимают участие. Пари – то же самое, только игроки в событии участия не принимают.

Соответственно, в первом случае место действия – казино с игровыми столами или зал игровых автоматов, а также электронное казино. Во втором – букмекерская контора (заключает пари с игроками) или тотализатор (посредник при заключении пари между игроками). Вот, собственно, и весь перечень игровых заведений, предусмотренных законодательством (статьей 1 Закона).

Где-либо еще играть нельзя. За стихийный катран игрокам грозит крупный штраф в 200 МРП с конфискацией игральных принадлежностей, денег, вещей и иных ценностей (часть 1 статьи 444 КоАП).

Однако у этой статьи есть и часть 2. Сейчас она звучит так:

"Вовлечение и (или) допуск граждан РК в возрасте до 21 года в занятия азартными играми и (или) пари на деньги, вещи и иные ценности влекут штраф на физических лиц в размере двухсот месячных расчетных показателей".

Весьма невнятная норма, ведь казино и букмекерские конторы – не физические лица, а значит ответственности не несут. Теперь же норму дополняют взысканием в 300 МРП на субъектов среднего предпринимательства и 1 тыс. МРП – крупного. В случае же повторного правонарушения приостанавливается действие лицензии.

Осталось только отслеживать тех, кому играть нельзя. В этой связи депутатами разрабатывается ряд поправок, обязывающих игровые заведения осуществлять биометрическую идентификацию своих клиентов, а также ввести запрет на вывод выигрыша на банковский счет, электронный кошелек электронных денег, лицевой счет абонента сотовой связи третьих лиц.

Контроль за соблюдением этих и других норм будет осуществляться уполномоченными государственными органами через интегрированные информационные системы.

Ранее Zakon.kz публиковал статью о новеллах, которые содержит законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности". Документ был инициирован депутатами по поручению главы государства, а 22 апреля 2024 года принят в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.