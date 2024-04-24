Адвокат не может заявлять об изменении стадии уголовного разбирательства, считает КС

Конституционный суд признал соответствующей Конституции РК норму статьи 340 УПК, согласно которой ходатайствовать о переводе уголовного дела со стадии главного судебного разбирательства на стадию предварительного слушания может лишь сторона обвинения, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

В Конституционный суд (КС) поступило обращение гражданина о проверке части третьей статьи 340 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) на соответствие статьям 13 и 14 Конституции.

Сторона защиты подала в суд первой инстанции ходатайство о переводе уголовного дела со стадии главного судебного разбирательства на стадию предварительного слушания для решения вопроса о соединении рассматриваемого дела с другим уголовным делом, по которому производится досудебное расследование. Суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении ходатайства отказали со ссылкой на оспариваемую норму УПК.

Гражданин считает, что отсутствие у стороны защиты права ходатайствовать о переводе уголовного дела со стадии главного судебного разбирательства на стадию предварительного слушания ограничивает ее возможности по осуществлению защиты в уголовном процессе.

Что решил Конституционный суд

КС признал часть третью статьи 340 УПК соответствующей Конституции. Одновременно с этим правительству рекомендовано рассмотреть вопрос о дальнейшем совершенствовании уголовно-процессуального законодательства.

Как КС мотивировал свою позицию

Предусмотренное в части третьей статьи 340 УПК ходатайство только со стороны обвинения обусловлено его правовым положением в процессе. Уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон обвинения и защиты. Обязанность доказывания виновности лица в совершении уголовного правонарушения и опровержение его доводов в свою защиту возлагаются на органы уголовного преследования, а при производстве в суде – на государственного и частного обвинителей.

Закрепление законодателем за стороной обвинения инициативы в вопросах соединения рассматриваемого дела с другим уголовным делом, привлечения к уголовной ответственности других лиц, если их действия связаны с рассматриваемым делом, и отдельное рассмотрение дела в отношении новых лиц невозможно, обусловлено объективными факторами. Предусмотренный в УПК порядок определения пределов главного судебного разбирательства (прокурором путем направления уголовного дела в суд, которому оно подсудно, а по делам частного обвинения – потерпевшим – путем направления в суд жалобы о привлечении лица к уголовной ответственности) соответствует природе уголовного процесса, принципу отделения уголовного преследования от защиты, то есть распределению в нем ролей сторон обвинения и защиты.

Точное определение стороной обвинения пределов главного судебного разбирательства развивает состязательное начало в процессе, предоставляя возможность стороне защиты своевременно подготовиться к судебному процессу.

Одновременно часть третья статьи 340 закрепляет учет мнения других участников процесса, в том числе стороны защиты.

Судья принимает процессуальное решение с учетом мнения всех участников процесса, что свидетельствует о принятии законодателем во внимание процессуальных интересов стороны защиты при разрешении ходатайства стороны обвинения.

Кроме того, в рамках подготовительной части главного судебного разбирательства (статья 362 УПК) сторона защиты вправе заявлять ходатайства о вызове новых свидетелей, экспертов, специалистов и истребовании вещественных доказательств и документов.

Конституционный суд считает, что действующая модель определения пределов главного судебного разбирательства не противоречит положениям Конституции, включая право каждого на судебную защиту своих прав и свобод (пункт 2 статьи 13), а также равенство всех перед законом и судом (пункт 1 статьи 14).

Вместе с тем Конституционный суд отметил, что из редакции оспариваемой уголовно-процессуальной нормы недостаточно ясно, в какой степени суд учитывает мнения участников процесса относительно ходатайства стороны обвинения о необходимости соединения рассматриваемого дела с другим уголовным делом, привлечения к уголовной ответственности других лиц. Использование в части третьей статьи 340 УПК обобщенного понятия "сторона обвинения" может допускать различное правоприменение относительно субъектов соответствующего ходатайства.

Нормативное постановление вступает в силу с 24 апреля 2024 года, является общеобязательным на всей территории Республики Казахстан, окончательным и обжалованию не подлежит.

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