#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
529.44
617.06
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
529.44
617.06
6.76
Право

КС: Норму УПК в части содержания под стражей при ознакомлении с делом нужно доработать

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 11:21 Фото: Zakon.kz
Конституционный суд указал на необходимость доработки нормы УПК о сроках содержания под стражей на стадии ознакомления с делом, сообщает Zakon.kz.

Конституционный суд рассмотрел обращение казахстанца о проверке на соответствие Конституции части 6 статьи 152 Уголовно-процессуального кодекса (УПК).

Согласно указанной норме, нахождение подозреваемого под стражей в период ознакомления его и защитника с материалами уголовного дела не входит в срок содержания лица под стражей при досудебном расследовании, но учитывается судом при назначении наказания.

Суть дела

Поводом для обращения казахстанца в Конституционный суд послужило то, что после завершения досудебного расследования он продолжал находиться под стражей еще более года, несмотря на его отказ от ознакомления с материалами уголовного дела. Однако в этот период его защитник и другие участники уголовного процесса продолжали знакомиться с материалами уголовного дела.

В этой связи, по мнению заявителя, данная норма нарушает его конституционное право на личную свободу.

Выводы Конституционного суда

Конституционный суд указал, что содержание подозреваемого под стражей в период ознакомления его и защитника с материалами уголовного дела санкционируется и должно продлеваться следственным судьей в порядке, предусмотренном УПК.

Если подозреваемый и защитник явно затягивают ознакомление с материалами дела, то лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе составить график ознакомления с материалами дела, утверждаемый прокурором, с установлением определенного срока.

Вместе с тем указывается, что несогласованность действий защитника и подозреваемого по ознакомлению с материалами дела не является основанием для признания нормы неконституционной, а требует выяснения мнения содержащегося под стражей подозреваемого при составлении органом досудебного расследования графика ознакомления с материалами дела участников уголовного процесса, включая защитника подозреваемого.

Однако наряду с этим Конституционный суд отметил недостаточную проработанность отдельных вопросов, связанных с содержанием подозреваемого под стражей.

Так, предусмотренное в УПК дробление срока содержания лица под стражей на автономные отрезки в зависимости от стадии уголовного процесса на практике может нивелировать установленные законом предельные сроки применения этой меры пресечения.

В правоприменительной практике исчисление срока содержания подозреваемого под стражей прерывается на период ознакомления всех участников уголовного процесса с материалами уголовного дела вне зависимости от времени ознакомления с ними подозреваемого и его защитника.

Конституционный суд указал на недостаточную правовую согласованность норм УПК, регламентирующих порядок оказания адвокатом квалифицированной юридической помощи на завершающей стадии досудебного производства при наличии разногласий между ним и подозреваемым.

Что решил Конституционный суд

Конституционный суд признал соответствующей Конституции часть шестую статьи 152 УПК. Вместе с тем с учетом изложенных в итоговом решении правовых выводов было рекомендовано правительству рассмотреть вопрос о дальнейшем совершенствовании уголовно-процессуального законодательства.

Ранее мы рассказали, что Конституционный суд признал неконституционной норму УПК.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Обновлены правила присвоения квалификации сотрудникам системы здравоохранения
Право
12:05, Сегодня
Обновлены правила присвоения квалификации сотрудникам системы здравоохранения
Стипендии президента распределили между министерствами РК
Право
10:44, Сегодня
Стипендии президента распределили между министерствами РК
Учеба в специализированных спортивных классах: утверждены правила
Право
10:14, Сегодня
Учеба в специализированных спортивных классах: утверждены правила
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: