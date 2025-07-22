КС: Норму УПК в части содержания под стражей при ознакомлении с делом нужно доработать

Конституционный суд указал на необходимость доработки нормы УПК о сроках содержания под стражей на стадии ознакомления с делом, сообщает Zakon.kz.

Конституционный суд рассмотрел обращение казахстанца о проверке на соответствие Конституции части 6 статьи 152 Уголовно-процессуального кодекса (УПК).

Согласно указанной норме, нахождение подозреваемого под стражей в период ознакомления его и защитника с материалами уголовного дела не входит в срок содержания лица под стражей при досудебном расследовании, но учитывается судом при назначении наказания.

Суть дела

Поводом для обращения казахстанца в Конституционный суд послужило то, что после завершения досудебного расследования он продолжал находиться под стражей еще более года, несмотря на его отказ от ознакомления с материалами уголовного дела. Однако в этот период его защитник и другие участники уголовного процесса продолжали знакомиться с материалами уголовного дела.

В этой связи, по мнению заявителя, данная норма нарушает его конституционное право на личную свободу.

Выводы Конституционного суда

Конституционный суд указал, что содержание подозреваемого под стражей в период ознакомления его и защитника с материалами уголовного дела санкционируется и должно продлеваться следственным судьей в порядке, предусмотренном УПК.

Если подозреваемый и защитник явно затягивают ознакомление с материалами дела, то лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе составить график ознакомления с материалами дела, утверждаемый прокурором, с установлением определенного срока.

Вместе с тем указывается, что несогласованность действий защитника и подозреваемого по ознакомлению с материалами дела не является основанием для признания нормы неконституционной, а требует выяснения мнения содержащегося под стражей подозреваемого при составлении органом досудебного расследования графика ознакомления с материалами дела участников уголовного процесса, включая защитника подозреваемого.

Однако наряду с этим Конституционный суд отметил недостаточную проработанность отдельных вопросов, связанных с содержанием подозреваемого под стражей.

Так, предусмотренное в УПК дробление срока содержания лица под стражей на автономные отрезки в зависимости от стадии уголовного процесса на практике может нивелировать установленные законом предельные сроки применения этой меры пресечения.

В правоприменительной практике исчисление срока содержания подозреваемого под стражей прерывается на период ознакомления всех участников уголовного процесса с материалами уголовного дела вне зависимости от времени ознакомления с ними подозреваемого и его защитника.

Конституционный суд указал на недостаточную правовую согласованность норм УПК, регламентирующих порядок оказания адвокатом квалифицированной юридической помощи на завершающей стадии досудебного производства при наличии разногласий между ним и подозреваемым.

Что решил Конституционный суд

Конституционный суд признал соответствующей Конституции часть шестую статьи 152 УПК. Вместе с тем с учетом изложенных в итоговом решении правовых выводов было рекомендовано правительству рассмотреть вопрос о дальнейшем совершенствовании уголовно-процессуального законодательства.

Ранее мы рассказали, что Конституционный суд признал неконституционной норму УПК.