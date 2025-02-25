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События

Казахстан привлечет инвесторов для строительства ГЭС в Кыргызстане

Флаги Кыргызстана и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 23:09 Фото: Министерство обороны РК
Министерство энергетики Республики Казахстан и Министерство энергетики Кыргызской Республики 15 февраля подписали Дорожную карту по реализации проектов строительства малых гидроэлектростанций (ГЭС) на территории Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Минэнерго РК, этот шаг направлен на укрепление сотрудничества между двумя странами в энергетической сфере и развитие гидроэнергетического потенциала Кыргызстана, что свидетельствует о стремлении стран Центральной Азии к совместному развитию энергетической инфраструктуры.


"Казахстан последовательно выступает за укрепление регионального сотрудничества в области энергетики. Мы видим в этом залог стабильности и процветания всей Центральной Азии. Подписание Дорожной карты с Кыргызстаном – еще одно подтверждение нашей приверженности этому курсу. Мы готовы делиться своим опытом и ресурсами, чтобы вместе строить энергетически независимое будущее", – отметил Алмасадам Саткалиев.

Как уточнили Zakon.kz в пресс-службе Минэнерго, Дорожная карта предусматривает привлечение казахстанских инвесторов для строительства малых гидроэлектростанций на территории Кыргызстана.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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