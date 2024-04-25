Пастбища, предназначенные для нужд казахстанцев, незаконно передали в земельный фонд

В Абайской области по протесту прокурора отменено незаконное постановление акимата Бородулихинского района. Об этом 25 апреля 2024 года рассказали в пресс-службе надзорного органа области, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что акимат Бородулихинского района незаконно передал 15 пастбищных угодий общей площадью 4,3 тыс. га в специальный земельный фонд района.

"Принятыми прокуратурой мерами незаконное постановление акимата района отменено". Прокуратура Абайской области

Согласно нормам земельного законодательства, пастбищные угодья не предоставляются в раздельную собственность и землепользование, то есть предназначены исключительно для нужд населения, выпаса скота.

"Зачисление пастбищных угодий населенных пунктов в специальный земельный фонд, согласно закону, предполагает последующее их перераспределение", – напомнили в пресс-службе прокуратуры Абайской области.

23 января 2024 года стало известно, что чиновники незаконно раздали государственные земли на 144 млн тенге. Подробности здесь.