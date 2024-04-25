Пастбища, предназначенные для нужд казахстанцев, незаконно передали в земельный фонд
Фото: unsplash
В Абайской области по протесту прокурора отменено незаконное постановление акимата Бородулихинского района. Об этом 25 апреля 2024 года рассказали в пресс-службе надзорного органа области, сообщает Zakon.kz.
Из релиза следует, что акимат Бородулихинского района незаконно передал 15 пастбищных угодий общей площадью 4,3 тыс. га в специальный земельный фонд района.
"Принятыми прокуратурой мерами незаконное постановление акимата района отменено".Прокуратура Абайской области
Согласно нормам земельного законодательства, пастбищные угодья не предоставляются в раздельную собственность и землепользование, то есть предназначены исключительно для нужд населения, выпаса скота.
"Зачисление пастбищных угодий населенных пунктов в специальный земельный фонд, согласно закону, предполагает последующее их перераспределение", – напомнили в пресс-службе прокуратуры Абайской области.
23 января 2024 года стало известно, что чиновники незаконно раздали государственные земли на 144 млн тенге. Подробности здесь.
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