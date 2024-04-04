Уголовное дело завели по факту прорыва дамбы в Актюбинской области

Прокуратурой Актюбинской области зарегистрировано уголовное дело по факту прорыва дамбы в Айтекебийском районе. Об этом 4 апреля 2024 года заявили в пресс-службе надзорного органа, сообщает Zakon.kz.

Прорыв дамбы плотины "Щербаковское" произошел в Айтекебийском районе Актюбинской области 30 марта текущего года из-за паводков. В связи с угрозой подтопления местными исполнительными и уполномоченными органами района принято решение об эвакуации жителей села им. Т. Жургенова. Всего эвакуировано 927 человек (из них 215 – дети) из 178 дворов, подтоплены 78 дворов, при этом 10 домов разрушены.

"Прокуратурой Айтекебийского района Актюбинской области принято решение о регистрации в ЕРДР уголовного дела по ч. 1 ст. 371 ("Халатность") УК РК. В настоящее время для организации проведения следственных действий уголовное дело направлено в Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Актюбинской области". Прокуратура Актюбинской области

В надзорном органе перечислили обстоятельства, из-за которых было принято решение о регистрации уголовного дела:

Из-за прорыва плотины пойма реки Иргиз вышла из своего русла;

Повреждены линии электроснабжения и газоснабжения, в связи с чем село им. Т. Жургенова осталось без электричества, воды и газа.

Как уточняется, плотина "Щербаковское" находится на балансе ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области".

"В 2023 году на основании договора государственных закупок, заключенного между ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области" (заказчик) и ПК "СК Гранд Канал" (подрядчик) проведены и завершены ремонтные работы плотины и объект принят в эксплуатацию. Однако в паводковый период принятый заказчиком и сданный подрядчиком объект не выполнил свою основную функцию, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам жителей, а также организациям села им. Т. Жургенова". Прокуратура Актюбинской области

С ситуацией по паводкам в Казахстане можно подробно ознакомиться по ссылке.