Аким Сатпаева незаконно ограничил движение на трассе

В Сатпаеве по протесту прокуратуры отменено незаконное распоряжение акима города, ограничивавшее движение большегрузов на одном из участков республиканской трассы. Об этом 15 мая 2026 года сообщили в пресс-службе надзорного органа, передает Zakon.kz.

Основанием для прокурорского протеста послужил тот факт, что ограничение было введено акимом на отрезке автодороги Жезказган – Петропавловск, проходящем через Сатпаев. В ходе проверки выяснилось, что данный участок находится в доверительном управлении АО "НК "КазАвтоЖол".

Таким образом, распоряжение нормативного акта было вынесено за пределами компетенции акимата, так как у местного исполнительного органа отсутствуют полномочия на принятие подобных ограничительных мер.

"По протесту прокуратуры города Сатпаев области Улытау отменено незаконное распоряжение акима города", – говорится в сообщении надзорного органа.

