Какие национальные научные советы действуют в Казахстане

Министерство науки и высшего образования приказом от 19 апреля 2024 года внесло изменения в перечень и положение о национальных научных советах, сообщает Zakon.kz.

Приказом обновлен перечень национальных научных советов, в который теперь входят:

Национальный научный совет по приоритетному направлению развития научной, научно-технической деятельности "Экология, окружающая среда и рациональное природопользование".

Национальный научный совет по приоритетному направлению развития научной, научно-технической деятельности "Энергия, передовые материалы и транспорт".

Национальный научный совет по приоритетному направлению развития научной, научно-технической деятельности "Передовое производство, цифровые и космические технологии".

Национальный научный совет по приоритетному направлению развития научной, научно-технической деятельности "Интеллектуальный потенциал страны" по направлению науки "Естественные науки".

Национальный научный совет по приоритетному направлению развития научной, научно-технической деятельности "Интеллектуальный потенциал страны" по направлению науки "Социальные, гуманитарные науки и искусство".

Национальный научный совет по приоритетному направлению развития научной, научно-технической деятельности "Наука о жизни и здоровье".

Национальный научный совет по приоритетному направлению развития научной, научно-технической деятельности "Устойчивое развитие агропромышленного комплекса".

Национальный научный совет по приоритетному направлению развития научной, научно-технической деятельности "Национальная безопасность и оборона, биологическая безопасность".

Национальный научный совет по приоритетному направлению развития научной, научно-технической деятельности "Коммерциализация результатов научной и (или) научно-технической деятельности".

Ранее в Казахстане действовали 11 национальных научных советов по направлениям науки.

Кроме того, в п. 40 Положения о национальных научных советах внесено дополнение, согласно которому объемы грантового финансирования в рамках одного приоритета, предусмотренные решением Высшей научно-технической комиссии при Правительстве (ВНТК) на соответствующие годы, распределяются по направлениям науки равномерно.

Приказ вводится в действие с 6 мая 2024 года.