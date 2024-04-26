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Законодательство РК

Какие национальные научные советы действуют в Казахстане

МНВО обновило перечень казахстанских национальных научных советов, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 10:10 Фото: pexels
Министерство науки и высшего образования приказом от 19 апреля 2024 года внесло изменения в перечень и положение о национальных научных советах, сообщает Zakon.kz.

Приказом обновлен перечень национальных научных советов, в который теперь входят:

  • Национальный научный совет по приоритетному направлению развития научной, научно-технической деятельности "Экология, окружающая среда и рациональное природопользование".
  • Национальный научный совет по приоритетному направлению развития научной, научно-технической деятельности "Энергия, передовые материалы и транспорт".
  • Национальный научный совет по приоритетному направлению развития научной, научно-технической деятельности "Передовое производство, цифровые и космические технологии".
  • Национальный научный совет по приоритетному направлению развития научной, научно-технической деятельности "Интеллектуальный потенциал страны" по направлению науки "Естественные науки".
  • Национальный научный совет по приоритетному направлению развития научной, научно-технической деятельности "Интеллектуальный потенциал страны" по направлению науки "Социальные, гуманитарные науки и искусство".
  • Национальный научный совет по приоритетному направлению развития научной, научно-технической деятельности "Наука о жизни и здоровье".
  • Национальный научный совет по приоритетному направлению развития научной, научно-технической деятельности "Устойчивое развитие агропромышленного комплекса".
  • Национальный научный совет по приоритетному направлению развития научной, научно-технической деятельности "Национальная безопасность и оборона, биологическая безопасность".
  • Национальный научный совет по приоритетному направлению развития научной, научно-технической деятельности "Коммерциализация результатов научной и (или) научно-технической деятельности".

Ранее в Казахстане действовали 11 национальных научных советов по направлениям науки.

Кроме того, в п. 40 Положения о национальных научных советах внесено дополнение, согласно которому объемы грантового финансирования в рамках одного приоритета, предусмотренные решением Высшей научно-технической комиссии при Правительстве (ВНТК) на соответствующие годы, распределяются по направлениям науки равномерно.

Приказ вводится в действие с 6 мая 2024 года.

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