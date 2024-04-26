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Законодательство РК

Выдача разрешения на использование радиочастот: что изменилось

Выдача разрешения на использование радиочастот: что изменилось, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 12:33 Фото: pixabay
МЦРИАП приказом от 22 апреля внесло изменения в Правила присвоения полос частот, радиочастот, эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, а также проведения расчета электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств гражданского назначения, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что выдача, аннулирование, продление и переоформление разрешения на использование радиочастотного спектра РК является государственной услугой.

Выдача разрешения на использование радиочастотного спектра (РЧС) РК осуществляется за 20 рабочих дней. При этом разрешение судовой станции на использование радиочастотного спектра выдается в течение пяти рабочих дней. В случае проведения международной координации срок продлевается не более чем на шесть месяцев.

Разрешение на РЧС продлевается автоматически на следующий год посредством портала при прикреплении пользователем РЧС подтверждающего документа об уплате в государственный бюджет годовой платы за использование РЧС равными долями не позднее 25 марта, 25 июня, 25 сентября и 25 декабря текущего года.

Переоформление разрешения на использование РЧС осуществляется в течение 10 рабочих дней.

Аннулирование разрешения на использование РЧС – 10 рабочих дней.

Для получения государственной услуги нужно направить в Комитет телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (услугодатель) в электронном виде посредством веб-портала "электронного правительства" egov.kz:

  • заявку (в том числе для судов, плавающих под флагом РК, включая присвоение позывного сигнала);
  • пояснительную записку, в которой приводится обоснование запрашиваемой полосы (номинала) радиочастот, где подробно излагаются сведения о назначении топологии и архитектуре планируемой радиосети (радиолинии), месте расположения ее центра управления относительно территории РК (в пределах либо за ее пределами), используемых стандартах и протоколах, технических характеристиках РЭС, планируемых к применению.

К пояснительной записке также прилагаются:

  • для организации спутниковой связи копия письма оператора спутниковой связи с указанием номиналов (полосы) выделяемых радиочастот, эффективной изотропно излучаемой мощности, класса излучения, типа VSAT-станций;
  • в зависимости от вида радиосвязи заполняется анкета на стационарное радиоэлектронное средство сухопутной подвижной (на базовую станцию сотовой связи (2G, 3G, 4G, 5G), на радиоэлектронное средство системы беспроводной радиосвязи (WLL – wireless local loop), на стационарное радиоэлектронное средство ультракороткие волны (УКВ), короткие волны (КВ), транкинговой радиосвязи и сетей передачи данных и морских служб (береговые, радиолокационные станции, радиомаяки), либо анкета на радиорелейную линию, либо анкета на телерадиовещательный передатчик, либо анкета на земную станцию (для судовых станций заполненная анкета с техническими данными по форме).

После выдачи разрешения на РЧС или разрешения на РЧС для судовой станции территориальное подразделение в соответствии с Налоговым кодексом направляет (за оставшийся период года) услугополучателю извещение на уплату в государственный бюджет платы за использование РЧС.

В случае изменения технических параметров, в том числе места установки РЭС (изменения географических координат, изменения высоты подвеса антенны, изменения направленности антенны), для получения заключения электромагнитной совместимости (ЭМС) необходимо подать в государственную радиочастотную службу заявку с предоставлением следующих документов и сведений:

  • пояснительная записка, в которой приводится обоснование запрашиваемой полосы (номинала) радиочастот, где подробно излагаются сведения о назначении топологии и архитектуры планируемой радиосети (радиолинии), месте расположения ее центра управления относительно территории РК (в пределах либо за ее пределами), используемых стандартах и протоколах, технических характеристиках РЭС, планируемых к применению, схема организации связи, сетка частот (радиоканалов);
  • в зависимости от вида радиосвязи заполняется анкета на стационарное радиоэлектронное средство сухопутной подвижной (на базовую станцию сотовой связи (2G, 3G, 4G, 5G), на радиоэлектронное средство системы беспроводной радиосвязи (WLL – wireless local loop), на стационарное радиоэлектронное средство УКВ, КВ, транкинговой радиосвязи и сетей передачи данных) и морских служб (береговые, радиолокационные станции, радиомаяки), либо анкета на радиорелейную линию, либо анкета на телерадиовещательный передатчик, либо анкета на земную станцию;
  • сведения из договора о совместном использовании радиочастотного спектра (основной пользователь радиочастотного спектра, пользователь, получивший право на использование частот по данному договору, полоса радиочастот, которая определена для совместного использования, срок, номер и дата подписания договора).

Также уточняются требования, предъявляемые к участникам:

  • не находиться на стадии ликвидации или банкротства;
  • обладать опытом деятельности в области связи не менее пяти лет;
  • внести оплату гарантийного взноса для участия в торгах (квитанция).  

Приказ вводится в действие с 6 мая 2024 года.

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