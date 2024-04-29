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Законодательство РК

Казахстанцы смогут посещать Лаос без визы

Казахстанцы смогут посещать Лаос без визы, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 14:58 Фото: pixabay
Принято постановление правительства РК от 24 апреля 2024 года "О подписании Соглашения между правительством РК и правительством Лаосской Народно-Демократической Республики об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов", сообщает Zakon.kz

"Одобрить прилагаемый проект Соглашения между правительством РК и правительством Лаосской Народно-Демократической Республики об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов", – говорится в документе. 

Посол РК в Социалистической Республике Вьетнам Канат Кобыландыулы Тумыш уполномочен подписать соглашение от имени правительства Казахстана.

Соглашение предусматривает, что граждане РК, владельцы действительных дипломатических и служебных паспортов, освобождаются от визовых требований для въезда, пребывания, выезда или транзита через территорию Лаосской Народно-Демократической Республики на срок не более 90 календарных дней в течение периода в 180 календарных дней с даты их въезда при условии, что они не будут заниматься любой трудовой деятельностью, любой предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью на территории Лаоса.

В свою очередь граждане Лаоса, владельцы действительных дипломатических и официальных паспортов, освобождаются от визовых требований для въезда, пребывания, выезда или транзита через территорию Казахстана на срок не более 90 календарных дней в течение периода в 180 календарных дней с даты их въезда при условии, что они не будут заниматься трудовой деятельностью, любой предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью на территории РК.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Лаос – гористая страна в Юго-Восточной Азии, по территории которой протекает река Меконг. Страна славится своей французской колониальной архитектурой, племенными поселениями на вершинах холмов и буддистскими монастырями. 

Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут находиться в Таиланде 30 дней без визы: правительство Казахстана одобрило соглашение.

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