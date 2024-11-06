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В Казахстане утвердили нормативные документы по ценообразованию в строительстве

Новостройка, новостройки, постройка, застройка, стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, новостройки, новостройка, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строительная спецтехника, строительный кран , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 17:05 Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства приказом от 1 ноября 2024 года утвердил нормативные документы по ценообразованию в строительстве, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены следующие документы:

  • СЦП РК 8.03-01-2024 "Сборник цен на проектные работы для строительства. Общие положения по применению цен на проектные работы для строительства";
  • СЦП РК 8.03-01-2024 "Сборник цен на проектные работы для строительства" (13 разделов);
  • СЦИ РК 8.03-04-2024 "Сборник цен на инженерные изыскания для строительства" (4 раздела).

Приказ вступает в силу с 1 января 2025 года.

Ранее в Казахстане было утверждено Положение о производственном контроле в сфере электро- и теплоэнергетики.

Лариса Черненко
Министерство промышленности и строительства Казахстан 2024 год Строительство
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