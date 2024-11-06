В Казахстане утвердили нормативные документы по ценообразованию в строительстве

Фото: Zakon.kz

Председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства приказом от 1 ноября 2024 года утвердил нормативные документы по ценообразованию в строительстве, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены следующие документы: СЦП РК 8.03-01-2024 "Сборник цен на проектные работы для строительства. Общие положения по применению цен на проектные работы для строительства";

СЦП РК 8.03-01-2024 "Сборник цен на проектные работы для строительства" (13 разделов);

СЦИ РК 8.03-04-2024 "Сборник цен на инженерные изыскания для строительства" (4 раздела). Приказ вступает в силу с 1 января 2025 года. Ранее в Казахстане было утверждено Положение о производственном контроле в сфере электро- и теплоэнергетики.

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