В Казахстане утвердили нормативные документы по ценообразованию в строительстве
Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства приказом от 1 ноября 2024 года утвердил нормативные документы по ценообразованию в строительстве, сообщает Zakon.kz.
В частности, утверждены следующие документы:
- СЦП РК 8.03-01-2024 "Сборник цен на проектные работы для строительства. Общие положения по применению цен на проектные работы для строительства";
- СЦП РК 8.03-01-2024 "Сборник цен на проектные работы для строительства" (13 разделов);
- СЦИ РК 8.03-04-2024 "Сборник цен на инженерные изыскания для строительства" (4 раздела).
Приказ вступает в силу с 1 января 2025 года.
Ранее в Казахстане было утверждено Положение о производственном контроле в сфере электро- и теплоэнергетики.
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