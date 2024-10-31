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Две казахстанские школы получили статус международных

Школа, школьный кабинет, класс, пустой класс, занятия, дистанционное обучение , фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 12:05 Фото: primeminister.kz
Правительство Казахстана приняло постановление от 29 октября 2024 года "О присвоении статуса международной школы некоторым организациям образования", сообщает Zakon.kz.

Так, присвоен статус международных школ следующим организациям образования:

  • учреждению образования "Казахстанская школа интеллекта";
  • ТОО "Spectrum International School".

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что в Астане в текущем году сдадут рекордное количество школ. 

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