Две казахстанские школы получили статус международных

Правительство Казахстана приняло постановление от 29 октября 2024 года "О присвоении статуса международной школы некоторым организациям образования", сообщает Zakon.kz.

Так, присвоен статус международных школ следующим организациям образования:

учреждению образования "Казахстанская школа интеллекта";

ТОО "Spectrum International School".

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что в Астане в текущем году сдадут рекордное количество школ.