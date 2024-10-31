Две казахстанские школы получили статус международных
Фото: primeminister.kz
Правительство Казахстана приняло постановление от 29 октября 2024 года "О присвоении статуса международной школы некоторым организациям образования", сообщает Zakon.kz.
Так, присвоен статус международных школ следующим организациям образования:
- учреждению образования "Казахстанская школа интеллекта";
- ТОО "Spectrum International School".
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Ранее сообщалось, что в Астане в текущем году сдадут рекордное количество школ.
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