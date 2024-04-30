Малые индустриальные зоны появятся в Алматинской агломерации

Принято постановление правительства от 26 апреля 2024 года, которым вносятся изменения в Межрегиональную схему территориального развития Алматинской агломерации, сообщает Zakon.kz.

В частности, в параграфе "СЭЗ "Парк инновационных технологий" меры по комплексному развитию системы расселения и размещения производительных сил, транспортной, инженерной, социальной и рекреационной инфраструктур регионального и межрегионального значения" изложены в новой редакции.

Так, говорится, что следует также предусмотреть создание (на территории индустриальных зон "Арна", "Боралдай", "Казбек бек" или вне зон) малых индустриальных зон площадью 1-2 га, где будут размещены от 20 до 60 зданий (по 100 или 200 кв. м каждое):

на базе готовых зданий и сооружений промышленной направленности;

путем строительства готовых быстровозводимых зданий промышленной направленности с подведением инженерных коммуникаций;

путем использования действующих имущественных комплексов, зданий, помещений и сооружений, находящихся в коммунальной собственности или оперативном управлении юридических лиц (государственные учреждения, предприятия), где на условиях аренды будут размещаться малые производственные предприятия.

В документе указывается, что создание малых индустриальных зон будет способствовать развитию отраслей экономики путем предоставления для субъектов малого и среднего предпринимательства возможности получения производственных помещений.

"Таким образом, в рамках развития Алматинской агломерации будут созданы условия для создания конкурентоспособных предприятий в обрабатывающей промышленности и увеличения количества рабочих мест", – считают в правительстве.

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Постановление вводится в действие с 10 мая 2024 года.

Ранее сообщалось, что Министерство национальной экономики разработало Комплексный план развития Алматинской агломерации на 2024-2028 годы. В Алматинскую агломерацию входят: города Алматы, Конаев, Енбекшиказахский, Илийский, Карасайский, Талгарский районы.