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Законодательство РК

Пожизненные сроки за организацию нарколабораторий предложило ввести МВД

Казахстан МВД Мажилис наркотики уголовное наказание пожизненно Фото: Пресс-служба МВД РК
Законодательные поправки, ужесточающие наказание за производство синтетических наркотиков, обсуждены 11 декабря на правительственном часе в Мажилисе Парламента, передает Zakon.kz.

Как отметил, выступая на правительственном часе, министр внутренних дел Ержан Саденов, министерством по инициативе Сената разработаны поправки, ужесточающие наказание за производство и распространение наркотиков и прекурсоров. 

"Учитывая риски, связанные с производством "синтетики", разработаны поправки по усилению ответственности за организацию нарколабораторий. Сейчас организаторы нарколабораторий привлекаются за изготовление и переработку в целях сбыта наркотиков в группе лиц и особо крупном размере, где санкция – от 10 до 15 лет. В предлагаемых поправках эти же деяния, будут квалифицироваться по части 4 ст. 297 УК РК, с наказанием от 15 до 20 лет, либо пожизненно".Ержан Саденов

Министр также подчеркнул, что синтетические наркотики вызывают зависимость и разрушают организм с первого употребления, но система предупреждения их распространения должным образом не отработана.

"Таким образом, пресечение незаконных поставок прекурсоров и лабораторного оборудования является наиболее эффективной превентивной мерой. Однако, сейчас уголовная ответственность установлена только за их контрабанду. Оборот внутри страны этих предметов и веществ (конструкторов) доказывается лишь при изъятии у подозреваемых готовых наркотиков. Процесс документирования их преступной деятельности трудоемок и неоднозначен. По сути, мы вынуждены ждать, когда наркопроизводители приступят к реализации своего товара". Ержан Саденов

Поправками также предусматривается усиление ответственности за незаконный оборот прекурсоров (сейчас наказание предусмотрено только за их контрабанду), а также ужесточение наказания за незаконный оборот сильнодействующих веществ.

Глава МВД 11 декабря на правительственном часе также обратил внимание на быстрое распространение в Казахстане синтетических наркотиков. 

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