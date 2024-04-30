Как должны работать советы по педагогической этике

Министр просвещения приказом от 24 апреля 2024 года утвердил Типовые правила организации работы совета по педагогической этике в территориальных подразделениях ведомства уполномоченного органа в области образования, сообщает Zakon.kz.

Совет является коллегиальным органом, создаваемым в территориальных подразделениях ведомства уполномоченного органа в области образования (департаменты образования при министерстве просвещения), рассматривающим вопросы соблюдения педагогами педагогической этики.

В своей деятельности Совет руководствуется законами "Об образовании", "О статусе педагога", Правилами, иными нормативными правовыми актами, а также принципами объективности, справедливости и этичности.

Совет рассматривает обращения граждан и юридических лиц, в том числе педагогов по вопросам соблюдения педагогами педагогической этики.

В состав Совета входят:

не менее одного педагога-исследователя;

не менее одного педагога-мастера;

не менее одного обладателя звания "Лучший педагог";

не менее одного педагога, вышедшего на заслуженный отдых (по согласованию);

представители управлений (отделов) образования, организаций повышения квалификации и региональных методических центров;

представители профсоюзов, осуществляющих деятельность в отрасли образования (по согласованию).

Не могут входить в состав Совета лица:

признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

лишенные судом права занимать государственные должности в течение определенного срока;

на которых за совершение административного коррупционного правонарушения налагались взыскания;

ранее судимые или освобожденные от уголовной ответственности за совершение преступления;

уволенные по отрицательным мотивам из правоохранительных органов, специальных государственных органов и судов, воинской службы, за исключением случаев увольнения лица на основании отсутствия на работе (службе) без уважительной причины в течение 3 и более часов подряд;

штатные сотрудники Департамента, за исключением руководителя Департамента;

действующие руководители организаций образования.

Совет состоит из нечетного количества людей не менее 9 человек, включая председателя. Секретарь не является членом Совета.

Совет выполняет следующие основные задачи:

мониторинг, профилактика и предупреждение нарушений педагогической этики;

всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного рассмотрения вопроса об ответственности педагогов;

рассмотрение причин и условий, способствующих нарушению педагогической этики, и выработка на их основе рекомендаций руководителю организации образования и отдела образования.

Функции Совета:

заслушивает на своих заседаниях педагогов, руководителей организаций образования, также заинтересованных лиц по рассматриваемым вопросам;

запрашивает документы, материалы и информацию у государственных органов и организации образования, необходимые для выполнения стоящих перед ним задач;

истребует объяснения и (или) пояснения у педагогов, руководителей организаций образования, также заинтересованных лиц по рассматриваемым вопросам;

вносит руководителю управления (отдела) образования и организации образования рекомендации по профилактике нарушений педагогической этики;

вносит на рассмотрение руководителю управления (отдела) образования и организации образования, рекомендации об ответственности за нарушения педагогической этики;

обращается к компетентным государственным органам или соответствующим должностным лицам с предложениями о рассмотрении ответственности должностных лиц государственных органов и организации образования, не рассмотревших надлежащим образом рекомендации Совета.

Заседание Совета проводится в онлайн и (или) офлайн форматах по согласованию с его членами.

Совещания Совета:

считаются правомочными, при присутствии не менее двух третей состава Совета;

проводятся в соответствии с планом его работы, но не реже одного раза в три месяца, а также по мере поступления обращений (заявлений, жалоб) и писем;

при проведении совещаний Совета замена его членов иными лицами не допускается.

При рассмотрении вопроса о соблюдении педагогической этики заинтересованное гражданин, чьи интересы затронуты:

ознакомливается со всеми материалами по рассматриваемому вопросу;

защищает свои права и законные интересы всеми не противоречащими закону способами лично или через представителя в порядке, установленном законодательством РК;

получает решение Совета в письменном виде.

Совет принимает решение большинством голосов от числа присутствующих на совещании его членов. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. Члены Совета выражают особое мнение в письменном виде.

Решение Совета оформляется в виде протокола, который подписывается Председателем, членами Совета, участвовавшими на заседании, а также Секретарем, составлявшим протокол заседания. В протоколе указываются принятые решения и результаты голосования Совета по каждому рассмотренному вопросу. Протокол хранится в Департаменте с добавлением в номенклатуру дел.

Решения Совета носят рекомендательный характер.

Рассмотрение вопроса в отношении педагога или руководителя организации образования приостанавливается на период:

временной нетрудоспособности;

нахождения в отпуске или командировке;

освобождения от исполнения своих должностных обязанностей на время выполнения им государственных или общественных обязанностей;

нахождения на подготовке, переподготовке, курсах повышения квалификации и стажировке;

проведения расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, в отношении лиц, допустивших нарушения требований по безопасности и охране труда.

Разбирательства в отношении директоров школ и педагогов, принятые на их основании решения предаются гласности только с их письменного согласия.

Приказ введен в действие с 29 апреля 2024 года.

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