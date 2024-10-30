В Казахстане появятся формирования самообороны и добровольцы

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 30 октября 2024 года одобрили в первом чтении проект закона "О территориальной обороне Республики Казахстан" и сопутствующие ему поправки, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Султан Камалетдинов, законопроектом вводятся новые для казахстанской системы обороны понятия: "формирование самообороны" и "доброволец". Формирования самообороны образуют местные органы военного управления в период военного положения и в военное время.

"Добровольцы будут выполнять боевые задачи, задачи обеспечения и вспомогательные задачи. Боевые задачи будут обеспечиваться Министерством обороны. Задачи обеспечения и вспомогательные будут возлагаться на местные исполнительные органы", – сказал Султан Камалетдинов.

Под добровольцами понимаются граждане Казахстана, на добровольной основе зачисленные в формирования самообороны. В их числе будут лица, подлежащие и не подлежащие мобилизации, которые не призваны в ряды Вооруженных сил на момент создания формирования самообороны. Они будут привлекаться к выполнению задач по охране и обороне населенных пунктов, объектов территориальной обороны, строительству оборонительных сооружений, проведению эвакуационных мероприятий и других. Отдельные формирования самообороны из добровольцев могут включаться в состав Вооруженных сил для выполнения боевых задач.

Цель основного законопроекта заключается в повышении обороноспособности страны, обеспечении безопасности населения, объектов территориальной обороны и защите территории республики в период мобилизации, военного положения и в военное время.

Сопутствующим проектом вносятся поправки в Предпринимательский кодекс РК и пять законов. Ими закрепляются компетенции соответствующих госорганов в сфере территориальной обороны.

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