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Законодательство РК

В Казахстане появятся формирования самообороны и добровольцы

Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 15:21 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 30 октября 2024 года одобрили в первом чтении проект закона "О территориальной обороне Республики Казахстан" и сопутствующие ему поправки, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Султан Камалетдинов, законопроектом вводятся новые для казахстанской системы обороны понятия: "формирование самообороны" и "доброволец". Формирования самообороны образуют местные органы военного управления в период военного положения и в военное время.

"Добровольцы будут выполнять боевые задачи, задачи обеспечения и вспомогательные задачи. Боевые задачи будут обеспечиваться Министерством обороны. Задачи обеспечения и вспомогательные будут возлагаться на местные исполнительные органы", – сказал Султан Камалетдинов.

Под добровольцами понимаются граждане Казахстана, на добровольной основе зачисленные в формирования самообороны. В их числе будут лица, подлежащие и не подлежащие мобилизации, которые не призваны в ряды Вооруженных сил на момент создания формирования самообороны. Они будут привлекаться к выполнению задач по охране и обороне населенных пунктов, объектов территориальной обороны, строительству оборонительных сооружений, проведению эвакуационных мероприятий и других. Отдельные формирования самообороны из добровольцев могут включаться в состав Вооруженных сил для выполнения боевых задач.

Цель основного законопроекта заключается в повышении обороноспособности страны, обеспечении безопасности населения, объектов территориальной обороны и защите территории республики в период мобилизации, военного положения и в военное время.

Сопутствующим проектом вносятся поправки в Предпринимательский кодекс РК и пять законов. Ими закрепляются компетенции соответствующих госорганов в сфере территориальной обороны.

Ранее был опубликован список солдат-срочников, получивших образовательные гранты.

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