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Законодательство РК

Льготные тарифы связи для лиц с инвалидностью хотят ввести в Казахстане

Льготные тарифы связи для лиц с инвалидностью хотят ввести в Казахстане Фото: Zakon.kz
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили во втором чтении поправки по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестиционного климата сферы информатизации, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Екатерина Смышляева отметила, что проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестиционного климата сферы информатизации" инициирован депутатами Мажилиса для развития рынка связи, развития цифровизации и инвестиционного климата Казахстана.

Данный законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в 36 законодательных актов, в том числе 8 кодексов и 28 законов, в части:

  • обеспечения равного доступа операторов связи к инфраструктуре связи;
  • определения мест размещения сетей связи в рамках генеральных планов и проектов детальной планировки населенных пунктов;
  • создания инфраструктуры для функционирования сетей телекоммуникаций на автодорогах Казахстана;
  • субсидирования услуг связи на сельскохозяйственных и промышленных объектах по возмещению части расходов при цифровизации;

Также предлагается присваивать индивидуальный идентификационный номер (ИИН) сразу после рождения ребенка.

Ранее отмечалось, что эта норма будет направлена в том числе на снижение рисков продажи детей.

Документом также предлагается установить дополнительные обязательства операторов связи по предоставлению льготных тарифов лицам с инвалидностью.

Также законодательно закрепляется правовой статус и функции центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества (антифрод-центр).

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