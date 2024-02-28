Льготные тарифы связи для лиц с инвалидностью хотят ввести в Казахстане

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили во втором чтении поправки по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестиционного климата сферы информатизации, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Екатерина Смышляева отметила, что проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестиционного климата сферы информатизации" инициирован депутатами Мажилиса для развития рынка связи, развития цифровизации и инвестиционного климата Казахстана.

Данный законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в 36 законодательных актов, в том числе 8 кодексов и 28 законов, в части:

обеспечения равного доступа операторов связи к инфраструктуре связи;

определения мест размещения сетей связи в рамках генеральных планов и проектов детальной планировки населенных пунктов;

создания инфраструктуры для функционирования сетей телекоммуникаций на автодорогах Казахстана;

субсидирования услуг связи на сельскохозяйственных и промышленных объектах по возмещению части расходов при цифровизации;

Также предлагается присваивать индивидуальный идентификационный номер (ИИН) сразу после рождения ребенка.

Ранее отмечалось, что эта норма будет направлена в том числе на снижение рисков продажи детей.

Документом также предлагается установить дополнительные обязательства операторов связи по предоставлению льготных тарифов лицам с инвалидностью.

Также законодательно закрепляется правовой статус и функции центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества (антифрод-центр).

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Ранее депутаты Мажилиса одобрили во втором чтении проект закона, ужесточающий ответственность за семейно-бытовое насилие.