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Законодательство РК

Изменился порядок предоставления жилья гражданам, пострадавшим от ЧС

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 09:04 Фото: freepik
Правительство постановлением от 4 июня 2024 года внесло изменения в Правила предоставления жилищ гражданам, оставшимся без жилища в результате чрезвычайной ситуации и в Правила возмещения вреда, причиненного пострадавшим вследствие ЧС природного характера, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусмотрено, что граждане, проживающие в строении, предназначенном для временного (сезонного) проживания, являющемся единственным жилищем на территории РК, дополнительно предоставляют справку об отсутствии (наличии) недвижимого имущества у супруга(и) и несовершеннолетних детей, выданную Государственной корпорацией "Правительство для граждан".

Напомним, что гражданам, оставшимся без жилья в результате ЧС, нужно представить в акимат по месту, где произошла ЧС, следующие документы:

  • копия документа, удостоверяющего личность пострадавшего гражданина;
  • заявления от собственника недвижимого имущества (либо от его представителя по доверенности);
  • кадастрового паспорта объекта недвижимости (жилища);
  • идентификационного документа на земельный участок (акт на право частной собственности на земельный участок);
  • справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, выданной Государственной корпорацией "Правительство для граждан".

В случае отсутствия у пострадавших граждан правоустанавливающих документов на жилище подтверждением владения указанным жилищем являются сведения из акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан ғарыш сапары", а также одни из сведений: органов социальной защиты; внутренних дел, Государственной корпорации "Правительство для граждан"; учреждений здравоохранения и образования; об оплате коммунальных платежей.

Кроме того, при наличии у собственника, его супруга(и) и несовершеннолетних детей нескольких строений, предназначенных для временного (сезонного) проживания, предоставляется только одно жилище.

Помимо этого, если у гражданина в собственности имеется строение, предназначенное для временного (сезонного) проживания, жилище в виде комнаты в общежитии, не отвечающее установленным строительным, санитарным, экологическим, противопожарным и другим обязательным нормам и правилам, или доля менее 50% в другом жилище, то данное обстоятельство не является препятствием для получения жилища.

Также внесены правки в Правила возмещения вреда (ущерба), причиненного пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера.

В частности, говорится, что в отдельных случаях при чрезвычайных ситуациях природного характера к жилищу относится строение, предназначенное для временного (сезонного) проживания, разрушенное или ставшее непригодным для проживания собственников и их семей, не имеющих другого жилища на праве собственности на момент объявления чрезвычайной ситуации на территории административно-территориальной единицы.

При наличии у собственника, его супруга(и) и несовершеннолетних детей нескольких строений, предназначенных для временного (сезонного) проживания, возмещению подлежит только одно из строений.

В случаях частичного повреждения жилища в результате ЧС природного характера местный исполнительный орган на основании технического обследования и сметной документации определяет один из механизмов его восстановления путем:

  • привлечения подрядной организации для проведения ремонтных работ;
  • выплаты расходов гражданам, принявшим решение о самостоятельном осуществлении ремонтных работ.

Постановление введено в действие с 4 июня 2024 года.

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