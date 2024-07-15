Изменился порядок предоставления жилья гражданам, пострадавшим от ЧС

Правительство постановлением от 4 июня 2024 года внесло изменения в Правила предоставления жилищ гражданам, оставшимся без жилища в результате чрезвычайной ситуации и в Правила возмещения вреда, причиненного пострадавшим вследствие ЧС природного характера, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусмотрено, что граждане, проживающие в строении, предназначенном для временного (сезонного) проживания, являющемся единственным жилищем на территории РК, дополнительно предоставляют справку об отсутствии (наличии) недвижимого имущества у супруга(и) и несовершеннолетних детей, выданную Государственной корпорацией "Правительство для граждан".

Напомним, что гражданам, оставшимся без жилья в результате ЧС, нужно представить в акимат по месту, где произошла ЧС, следующие документы:

копия документа, удостоверяющего личность пострадавшего гражданина;

заявления от собственника недвижимого имущества (либо от его представителя по доверенности);

кадастрового паспорта объекта недвижимости (жилища);

идентификационного документа на земельный участок (акт на право частной собственности на земельный участок);

справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, выданной Государственной корпорацией "Правительство для граждан".

В случае отсутствия у пострадавших граждан правоустанавливающих документов на жилище подтверждением владения указанным жилищем являются сведения из акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан ғарыш сапары", а также одни из сведений: органов социальной защиты; внутренних дел, Государственной корпорации "Правительство для граждан"; учреждений здравоохранения и образования; об оплате коммунальных платежей.

Кроме того, при наличии у собственника, его супруга(и) и несовершеннолетних детей нескольких строений, предназначенных для временного (сезонного) проживания, предоставляется только одно жилище.

Помимо этого, если у гражданина в собственности имеется строение, предназначенное для временного (сезонного) проживания, жилище в виде комнаты в общежитии, не отвечающее установленным строительным, санитарным, экологическим, противопожарным и другим обязательным нормам и правилам, или доля менее 50% в другом жилище, то данное обстоятельство не является препятствием для получения жилища.

Также внесены правки в Правила возмещения вреда (ущерба), причиненного пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера.

В частности, говорится, что в отдельных случаях при чрезвычайных ситуациях природного характера к жилищу относится строение, предназначенное для временного (сезонного) проживания, разрушенное или ставшее непригодным для проживания собственников и их семей, не имеющих другого жилища на праве собственности на момент объявления чрезвычайной ситуации на территории административно-территориальной единицы.

При наличии у собственника, его супруга(и) и несовершеннолетних детей нескольких строений, предназначенных для временного (сезонного) проживания, возмещению подлежит только одно из строений.

В случаях частичного повреждения жилища в результате ЧС природного характера местный исполнительный орган на основании технического обследования и сметной документации определяет один из механизмов его восстановления путем:

привлечения подрядной организации для проведения ремонтных работ;

выплаты расходов гражданам, принявшим решение о самостоятельном осуществлении ремонтных работ.

Постановление введено в действие с 4 июня 2024 года.