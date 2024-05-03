Как будут возмещать затраты государства на обучение сотрудников КНБ в зарубежных вузах

Председатель КНБ приказом от 29 апреля 2024 года обновил Правила возмещения сотрудниками, военнослужащими органов национальной безопасности РК государству бюджетных средств, затраченных на обучение в военных учебных заведениях или вузах иностранных государств, сообщает Zakon.kz.

Правила разработаны в соответствии с частью шестой пункта 12 статьи 10 закона "О специальных государственных органах Республики Казахстан" (закон о СГО), частью одиннадцатой пункта 10 статьи 26 закона "О воинской службе и статусе военнослужащих" (закон о воинской службе) и подпунктом 249-2) пункта 15 Положения о Комитете национальной безопасности Республики Казахстан, и определяют порядок возмещения сотрудниками и военнослужащими ОНБ государству бюджетных средств, затраченных на их обучение в военных, специальных учебных заведениях (ВСУЗ) или организациях образования иностранных государств.

Возмещение сотрудниками и военнослужащими ОНБ государству бюджетных средств, соответствующих затратам на обеспечение питанием, выплату стипендии и проезд в период их обучения в ВСУЗ, осуществляется в случаях:

отчисления за неуспеваемость, по собственной инициативе, в связи с прекращением гражданства РК и отказом от заключения контракта, уволенных по отрицательным мотивам;

отказа сотрудника проходить службу по окончании военного, специального учебного заведения или организации образования иностранного государства и увольнения со службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 5), 6), 12-1) и 13) пункта 1 статьи 49 закона о СГО;

в связи с отчислением из военного, специального учебного заведения, за исключением случаев отчисления выпускников военных учебных заведений, реализующих программы технического и профессионального образования, а также военных интернов, военных врачей-резидентов, магистрантов, докторантов и адъюнктов.

Сумма затрат на обучение сотрудников и военнослужащих ОНБ в организациях образования иностранных государств определяется контрактом и (или) договорами (контрактами), заключенными с организациями образования иностранных государств на оказание образовательных услуг.

Сводный расчет фактических затрат на обучение сотрудника, военнослужащего в ВСУЗ или организациях образования иностранных государств составляет кадровое подразделение совместно с подразделениями финансового и материально-технического обеспечения ВСУЗ ежегодно в течение 30 календарных дней после окончания каждого курса обучения или отчисления из ВСУЗ, на бумажном носителе и утверждается начальником ВСУЗ.

В период обучения сводный расчет на каждого сотрудника и военнослужащего приобщается в их личное дело.

Сумма фактических затрат на обучение в ВСУЗ рассчитывается в тенге, а в вузах иностранных государств – в тенге по ставке рефинансирования курса Национального банка РК на день окончания курса обучения или отчисления.

Кадровое подразделение ведомств, структурных подразделений, территориальных и иных органов КНБ по последнему месту службы (обучения) сотрудника, военнослужащего:

в течение 3 рабочих дней со дня увольнения (отчисления) подает на имя руководителя подразделения рапорт на возмещение государству денег, затраченных на обучение сотрудника, военнослужащего в ВСУЗ или организациях образования иностранных государств;

в течение 7 рабочих дней с даты получения расчета задолженности, подлежащей возмещению государству, посредством почтовой связи или направляет сообщение на абонентское устройство сотовой связи и уведомляет сотрудника, военнослужащего о добровольном погашении её в течение 30 календарных дней.

В случае неуплаты задолженности по истечении 30 календарных дней, предоставленных для добровольного погашения, передается рапорт с приложением к нему выписки из приказа о зачислении в ВСУЗ и увольнении (отчислении), расчета задолженности, копии контракта о прохождении службы, удостоверения личности, уведомления об имеющейся задолженности в юридическое подразделение для подачи иска в суд.

Финансовое подразделение ведомств, структурных подразделений, территориальных и иных органов КНБ на основании сводного расчёта фактических затрат на обучающихся в ВСУЗ или организациях образования иностранных государств в течение 5 рабочих дней с момента получения рапорта кадрового подразделения производит расчет задолженности за уволенным сотрудником, военнослужащим, подлежащей возмещению государству, и передает в кадровое подразделение.

Исковую работу по возмещению затрат на обучение ведет юридическое подразделение ведомства, структурного подразделения, территориальных и иных органов КНБ в зависимости от последнего места службы (учебы) уволенного (отчисленного) сотрудника, военнослужащего в порядке, установленном ГПК.

Возмещенные средства перечисляются в доход республиканского бюджета.

Приказ вводится в действие с 13 мая 2024 года.