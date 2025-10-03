#АЭС в Казахстане
Право

Изменились правила отчисления сотрудников КНБ из вузов иностранных государств

Комитет национальной безопасности РК, КНБ РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 10:43 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Приказом председателя КНБ РК от 29 сентября 2025 года внесены изменения в Правила отчисления сотрудников и военнослужащих органов национальной безопасности РК из военных, специальных учебных заведений или организаций образования иностранных государств, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что при отчислении обучающегося из организации образования иностранных государств в порядке, предусмотренном в соответствии с международными договорами (контрактами) обучающихся и организациями образования иностранных государств, кадровое подразделение:

  • для курсантов (слушателей) – готовит приказ об увольнении и исключении из списков личного состава;
  • для магистрантов и докторантов – направляет в соответствующее кадровое подразделение органа представление об освобождении от должности и зачислении в распоряжение начальника подразделения, откуда он был направлен.

После издания приказа об отчислении обучающегося из организаций образования иностранных государств кадровое подразделение готовит сводный расчет фактических затрат на обучение.

Отчисленные из ВСУЗ или организаций образования иностранных государств, а также отказавшиеся заключить контракт, если они не выслужили установленный срок воинской службы по призыву, направляются для постановки на воинский учет призывников в местные органы военного управления и проходят воинскую службу в установленном порядке.

Кадровые подразделения ВСУЗ информируют Департамент кадров КНБ об отчислении обучающегося из ВСУЗ или организаций образования иностранных государств в течение пяти рабочих дней со дня издания приказа.

Приказ вводится в действие с 13 октября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
