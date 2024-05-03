За проданные без рецепта глазные капли смогут привлекать к уголовной ответственности

В Казахстане намерены усилить борьбу с наркоторговлей и наркозависимостью. В стране запретят незаконный оборот не только самих наркотиков, но и прекурсоров – веществ для их производства. Для чего это делается, почему это важно и что изменит новый закон, разбирался Zakon.kz.

В числе прочих поправок в статью 303 УК вносятся дополнения, предусматривающие уголовную ответственность за нарушение правил обращения не только с наркотическими, психотропными веществами и их аналогами, как сейчас, но также с прекурсорами и сильнодействующими веществами.

Наказание – штраф в размере до 160 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок 160 часов, либо арест на срок до 40 суток. Что важно: с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

А тут следует сказать, что эти самые вещества – прекурсоры – хотя и могут использоваться в роли "конструкторов (на сленге наркодельцов) для производства наркотиков, зачастую являются вполне респектабельными лекарственными средствами, просто использованы не по назначению.

То есть за проданные без рецепта некоторые лекарства могут и прикрыть лавочку, то есть аптеку. Не за все, конечно, но об этом речь ниже.

Для чего это делается?

Дело в том, что декларации о борьбе с наркотиками в РК никак не мешают прямо сейчас приобрести в свободной продаже прекурсоры – компоненты для синтетических наркотиков. Просто в аптеке. Как лекарство. И даже без рецепта, поскольку не все провизоры его требуют.

А все потому, что действующее законодательство, то есть статьи УК, посвященные борьбе с наркобизнесом (от 296 до 303), в качестве предмета преступления упоминают только наркотические и психотропные вещества, а также их аналоги. Но не прекурсоры! Исключение составляет статья 301 УК, которой предусмотрена ответственность за оборот прекурсоров, но лишь при производстве наркотиков для сбыта последних.



Оборот же прекурсоров, то есть изготовление, приобретение, хранение и даже сбыт, но не в качестве ингредиентов для наркотиков, а как "самостоятельного" продукта, никак не преследуется и не наказывается.

Логика в этом есть, поскольку, как уже говорилось, прекурсоры – это зачастую вполне легальные препараты, которые продаются в аптеках. Лекарства.

Однако с распространением "синтетики" наркозависимые все больше стали принимать эти лекарства, что называется, для усиления эффекта, как дополнение к "основной" дури. Такие медицинские препараты, как "тропикамид", "закись азота", "сомнол", "прегабалин" и т.д., стали предметами массового злоупотребления, особенно среди подростков.

Те же глазные капли "тропикамид", которые можно купить в обычной аптеке, наркоманы закапывают в нос или вводят в кровеносную вену и тем самым добиваются галлюциногенного эффекта или усиливают действие синтетического наркотика.



Да, требуется рецепт, но это ограничение легко обходится. Тем более что за безрецептурный отпуск таких лекарственных средств и нарушение правил обращения с ними сейчас предусмотрена только административная ответственность (статья 426 КоАП "Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий" ЛС, штраф для ИП – 70 МРП).

Яркий пример из открытых источников. В 2022 году пресловутый "король трамадола" Николай Карпов из Уральска неоднократно задерживался с крупными партиями сильнодействующих веществ благодаря сигналам правозащитников. Но поскольку формально он имел лицензию на аптечную деятельность, то найденные у него партии трамадола (опиоидного анальгетика) он объяснял тем, что вез лекарство со склада в аптеку для законной реализации. То есть его просто отпускали, даже без незначительного (для бизнесмена) штрафа.

Между тем это сильнейшее обезболивающее от полноценного наркотика отличается… лишь целью использования. Классическая формула: все есть яд и все есть лекарство. Разница лишь в дозе. И в цели.

Именно цель использования одно и то же химическое вещество позволяет рассматривать в одном случае как законный медикамент, в другом – как предмет преступления, прекурсор. Но поскольку аптекарь не знает, как покупатель собирается использовать те же глазные капли, он, вероятно, перестрахуется и теперь уже не продаст их без рецепта. А заодно и весь остальной ассортимент.

Ведь раньше он рисковал лишь заплатить штраф, повторимся, не столь уж значительный для предпринимателя. Теперь же рискует остаться без бизнеса. А то и получить срок (часть 2 вторая вышеупомянутой статьи 303 УК) – если были тяжкие последствия. Задумаешься.

К слову, кроме наркозависимых это коснется и всех остальных граждан. Без рецепта ЛС продавать и прежде было нельзя (упомянутая статья 426 КоАП). Но если прежде это требование во многих случаях ограничивалось бумажным объявлением, расположенным в аптеке не на самом видном месте, то теперь запрет станет реальным. А это лишняя головная боль для покупателей. Которым, прежде чем купить таблетки от настоящей головной боли, нужно будет получить у врача рецепт.

Ранее Zakon.kz опубликовал статью, что в Мажилисе обсуждается законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров". Депутаты добавили в него свои новеллы, и 2 мая 2024 года документ в ходе пленарного заседания был принят в первом чтении.

