Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Двойное членство в палатах юридических консультантов планируют исключить в Казахстане

В Типовой устав ПЮК внесут дополнения, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 16:47 Фото: pexels
Министерство юстиции разработало дополнения в Типовой устав палаты юридических консультантов, сообщает Zakon.kz.

В статье 83 закона "Об адвокатской деятельности и юридической помощи" говорится, что юридический консультант одновременно может быть членом только одной палаты юридических консультантов.

С целью исключения двойного членства в палатах юридических консультантов на палаты возложат обязанность проверки данных при приеме претендентов.

Согласно предлагаемому новому пункту 20-1:

В целях соблюдения требований пункта 2 статьи 83 закона "Об адвокатской деятельности и юридической помощи" Палата при приеме документов претендента для вступления в членство палаты юридических консультантов проверяет реестр членов палат юридических консультантов, размещенный на интернет-ресурсе уполномоченного государственного органа в сфере оказания юридической помощи и единой информационной системе оказания юридической помощи.

Разработчики утверждают, что принятие проекта не повлечет негативных социально-экономических и/или правовых последствий.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 мая 2024 года.

Читайте также

Запрет на оборот прекурсовров
За проданные без рецепта глазные капли смогут привлекать к уголовной ответственности
В Алматинской области установлены места для пляжного отдыха
В Алматинской области установили места для массового пляжного отдыха
Суд над Куандыком Бишимбаевым
Суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция 3 мая
Элина Черногрицкая
Открытые НПА Законодательство Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Оползень сошел в Талгарском районе
На территорию коттеджного городка в Алматинской области сошел оползень
Дело Бишимбаева, суд, Астана
Адвокат о видео в телефоне Бишимбаева: За 20 минут произнес 175 раз одну фразу
В Казахстане изменится информация в удостоверении личности
В Казахстане изменится информация в удостоверениях личности
Приговор Мурату Оразбаеву, подробности уголовного дела
Задержание главы станции скорой медицинской помощи в Астане: стали известны детали дела
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: