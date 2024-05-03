Двойное членство в палатах юридических консультантов планируют исключить в Казахстане

Министерство юстиции разработало дополнения в Типовой устав палаты юридических консультантов, сообщает Zakon.kz.

В статье 83 закона "Об адвокатской деятельности и юридической помощи" говорится, что юридический консультант одновременно может быть членом только одной палаты юридических консультантов.

С целью исключения двойного членства в палатах юридических консультантов на палаты возложат обязанность проверки данных при приеме претендентов.

Согласно предлагаемому новому пункту 20-1:

В целях соблюдения требований пункта 2 статьи 83 закона "Об адвокатской деятельности и юридической помощи" Палата при приеме документов претендента для вступления в членство палаты юридических консультантов проверяет реестр членов палат юридических консультантов, размещенный на интернет-ресурсе уполномоченного государственного органа в сфере оказания юридической помощи и единой информационной системе оказания юридической помощи.

Разработчики утверждают, что принятие проекта не повлечет негативных социально-экономических и/или правовых последствий.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 мая 2024 года.