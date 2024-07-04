Прием в палату юридических консультантов: что изменилось
В частности, вносится дополнение, что для соблюдения требований пункта 2 статьи 83 закона "Об адвокатской деятельности и юридической помощи", палата при приеме документов претендента для вступления в членство проверяет реестр членов палат юридических консультантов, размещенный на интернет-ресурсе уполномоченного государственного органа в сфере оказания юридической помощи и единой информационной системе юридической помощи.
Для вступления в палату юридических консультантов претендент представляет:
- документ о высшем юридическом образовании;
- справку об отсутствии непогашенной или неснятой судимости;
- документы, подтверждающие наличие стажа работы по юридической специальности не менее двух лет;
- результаты аттестации.
Юридический консультант одновременно может быть членом только одной палаты юридических консультантов.
Приказ вводится в действие с 14 июля 2024 года.
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