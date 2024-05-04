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Законодательство РК

Новый вид судебной экспертизы будут проводить в Казахстане

Новый вид судебной экспертизы будут проводить в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 10:32 Фото: pixabay
Министерство юстиции подготовило дополнение в Перечень видов судебных экспертиз, проводимых органами судебной экспертизы, и экспертных специальностей, квалификация по которым присваивается Министерством юстиции РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень дополняется следующим видом судебной экспертизы с соответствующей экспертной специальностью:

  • Судебная экспертиза объектов интеллектуальной собственности.
  • Судебно-экспертное исследование средств индивидуализации на предмет их сходства.

Как поясняется, дополнение вносится в связи с ростом назначения судебных экспертиз по объектам интеллектуальной собственности.

"Данное экспертное исследование ранее проводилось в рамках товароведческой экспертизы непродовольственных товаров, хотя предметом исследования являются обстоятельства, относящиеся не к товарам, а к восприятию человеком обозначений средств их идентификации, и не относятся к специальным научным знаниям в сфере товароведения. В связи с чем возникла необходимость выделения вышеуказанного вида судебной экспертизы в самостоятельный вид экспертизы", – говорится в обосновании. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 21 мая.

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