Новый вид судебной экспертизы будут проводить в Казахстане

В частности, перечень дополняется следующим видом судебной экспертизы с соответствующей экспертной специальностью:

Как поясняется, дополнение вносится в связи с ростом назначения судебных экспертиз по объектам интеллектуальной собственности.

"Данное экспертное исследование ранее проводилось в рамках товароведческой экспертизы непродовольственных товаров, хотя предметом исследования являются обстоятельства, относящиеся не к товарам, а к восприятию человеком обозначений средств их идентификации, и не относятся к специальным научным знаниям в сфере товароведения. В связи с чем возникла необходимость выделения вышеуказанного вида судебной экспертизы в самостоятельный вид экспертизы", – говорится в обосновании.