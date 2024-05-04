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Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 17:27 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Степеням ордена "Айбын" присвоили имена казахстанских воинов: подписан закон.
  • Комитет искусственного интеллекта появился в Казахстане.
  • Утвержден перечень имущества, стоимость которого в размере до 150 МРП возместят пострадавшим от паводков.
  • С 1 мая введен полугодовой запрет на ввоз в Казахстан куриных яиц.
  • Электронные паспорта для автомобилей вводят в Казахстане: утверждены правила.
  • Ряд изменений в Правилах приема в школу: отменены экзамены в 1 класс, добавлены новые категории детей, принимаемых в спецшколы по квоте, установлен порядок тестирования для поступления в 8 класс.
  • Советы по педагогической этике созданы в территориальных подразделениях Министерства просвещения.
  • Определен порядок финансирования за счет "Самрук-Казына" на приобретение арендного жилища с правом приватизации для нуждающихся в жилье граждан.
  • Системы поощрения педагогов и работников сферы высшего образования утвердили в Казахстане.

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