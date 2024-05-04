Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Степеням ордена "Айбын" присвоили имена казахстанских воинов: подписан закон.
- Комитет искусственного интеллекта появился в Казахстане.
- Утвержден перечень имущества, стоимость которого в размере до 150 МРП возместят пострадавшим от паводков.
- С 1 мая введен полугодовой запрет на ввоз в Казахстан куриных яиц.
- Электронные паспорта для автомобилей вводят в Казахстане: утверждены правила.
- Ряд изменений в Правилах приема в школу: отменены экзамены в 1 класс, добавлены новые категории детей, принимаемых в спецшколы по квоте, установлен порядок тестирования для поступления в 8 класс.
- Советы по педагогической этике созданы в территориальных подразделениях Министерства просвещения.
- Определен порядок финансирования за счет "Самрук-Казына" на приобретение арендного жилища с правом приватизации для нуждающихся в жилье граждан.
- Системы поощрения педагогов и работников сферы высшего образования утвердили в Казахстане.
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