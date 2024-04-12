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Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 16:55 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Подписаны важные поправки, которые улучшат условия ведения бизнеса в Казахстане и сделают более прозрачными его проверки.
  • В Казахстане усилили санитарно-профилактические мероприятия в период паводка: главный санврач подписал постановление.
  • Казахстан и Узбекистан увеличили взаимный срок пребывания своих граждан без временной регистрации до 30 дней.
  • Обновлен Перечень сведений, которые должны быть отражены в обосновании для установления изъятия из национального режима при осуществлении государственных закупок.
  • Учет и выдачу бланков дипломов о высшем образовании государственного образца и обеспечение ими вузов будут осуществлять согласно правилам.
  • Обновлены правила работы Госкорпорации "Правительство для граждан".
  • В Казахстане изменили процедуры избрания действительных академиков НАН.
  • Карагандинскому университету им. академика Е.А. Букетова присвоен статус исследовательского университета.

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