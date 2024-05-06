Адвокат подозреваемого может копировать протоколы его допроса: решение Конституционного суда

Конституционный суд признал конституционными нормы УПК, касающиеся полномочий защитника на стадии досудебного производства, однако указал на необходимость усовершенствования действующего закона, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

В рамках досудебного расследования казахстанец был допрошен в качестве подозреваемого. Его адвокаты не смогли получить доступ к протоколам допроса.

Запрет на получение копии протокола допроса создает подозреваемому необоснованные препятствия в реализации конституционных прав на защиту своих прав и свобод, получение квалифицированной юридической помощи, ознакомление с затрагивающими его права и интересы документами и неприкосновенность личности.

В связи с этим гражданин обратился в Конституционный суд (КС) с просьбой проверить на соответствие Конституции пункт 17) части девятой статьи 64 и пункт 5) части второй статьи 70 УПК.

Что решил КС

КС признал указанные нормы соответствующими Конституции. Одновременно с этим правительству рекомендовано рассмотреть вопрос о дальнейшем совершенствовании уголовно-процессуального законодательства.

Как КС мотивировал свою позицию

КС отмечает, что в рассматриваемом обращении какие-либо иные доводы о неконституционности оспариваемых норм статей 64 и 70 УПК, кроме запрета подозреваемому и защитнику снимать либо получать от органа, производящего досудебное расследование, копии протоколов следственных и процессуальных действий, произведенных с участием подозреваемого, не приводятся.

В УПК отсутствуют нормы, запрещающие адвокату копировать протоколы следственных действий (включая допрос), содержащих изложение собственных показаний самого подозреваемого. Одновременно с этим в соответствии с подпунктом 4) пункта 3 статьи 33 закона "Об адвокатской деятельности и юридической помощи" адвокат, кроме права знакомиться с материалами, касающимися лица, обратившегося за помощью, включая процессуальные документы, следственные и судебные дела, имеет также право фиксировать содержащуюся в них информацию любым способом, не запрещенным законами Республики Казахстан. Таким образом орган, осуществляющий уголовное преследование, не вправе препятствовать защитнику фиксировать путем копирования информацию, содержащуюся в указанных протоколах.

КС делает вывод, что оспариваемые заявителем нормы УПК не ущемляют закрепленных Конституцией прав и свобод человека и гражданина.

Вместе с тем КС выявил несогласованность между собой норм статей 64 и 70 УПК и необходимость их дополнительного совершенствования.

Так, у подозреваемого отсутствуют права: возражать против незаконных действий (бездействия) лица, ведущего уголовный процесс, и иных лиц, участвующих в уголовном процессе, требовать внесения этих возражений в процессуальные документы; ходатайствовать перед следственным судьей о депонировании показаний свидетеля и потерпевшего; ходатайствовать перед следственным судьей об истребовании любых сведений, документов, предметов, необходимых для защиты своих интересов, за исключением сведений, составляющих государственные секреты, в случаях отказа в исполнении запроса либо непринятия решения по нему в течение трех суток.

Тогда как защитник обладает такими правами, являющимися, по мнению Конституционного суда, значимыми.

Отмеченная несогласованность создает условия для возможного нарушения конституционного права человека и гражданина на защиту своих прав и свобод, так как подозреваемый, отказавшийся от услуг защитника, в ходе досудебного расследования не сможет воспользоваться этими правами.

Кроме того КС отметил, что нормы статей 64 и 70 УПК в части прав подозреваемого и его защитника, как и любые другие нормы права, должны быть сформулированы с достаточной степенью четкости и основаны на понятных и обоснованных критериях, исключающих возможность их произвольной интерпретации.

Ограничение доступа подозреваемого и защитника ко всем материалам уголовного дела до окончания расследования объяснимо с точки зрения необходимости достижения целей расследования и исключения возможности препятствовать ему путем оказания неправомерного воздействия на свидетелей либо преждевременного раскрытия улик. Однако отсутствие протоколов следственных действий, содержащих изложение собственных показаний подозреваемого, в перечне доступных для копирования подозреваемым и его защитником в ходе расследования процессуальных документов не имеет достаточного обоснования с точки зрения обеспечения права на защиту или получение квалифицированной юридической помощи.

Возможность подозреваемого или его защитника получить от органа уголовного преследования или самостоятельно снять копии протоколов процессуальных действий, произведенных с их участием, следует признать одним из важных способов осуществления защиты своих прав и получения (оказания) квалифицированной юридической помощи.

Нормативное постановление вступило в силу с 4 мая 2024 года, является общеобязательным на всей территории Казахстана, окончательным и обжалованию не подлежит.