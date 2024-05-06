Мониторинг развития сел в Казахстане будут проводить по-новому

Министерство национальной экономики приказом от 30 апреля 2024 года обновило Инструкцию о проведении местными исполнительными органами мониторинга (скрининга) социально-экономического развития сельских населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

Мониторинг осуществляется ежегодно с целью проведения анализа социально-экономического развития сельских населенных пунктов (СНП) и используется в определении сел с потенциалом развития в соответствии с приказом министра национальной экономики РК "Об утверждении критериев для определения сельских населенных пунктов".

Местные исполнительные органы по согласованию с центральным уполномоченным органом в сфере регионального развития осуществляют мониторинг социальной и инженерной инфраструктуры СНП и на его основе определяют потенциал их развития в соответствии с критериями.

Указанные критерии включают в себя четыре блока: демографический (численность, миграция населения), инфраструктурный (водоснабжение, состояние дорог, объекты образования и здравоохранения, мобильная связь, интернет), экономический (занятость населения) и геопространственный (туристические, экологические зоны, приграничные СНП).

Источниками информации для осуществления мониторинга являются:

данные общегосударственных статистических наблюдений;

информация, полученная от МИО;

данные ведомственных статистических наблюдений.

Информация по мониторингу формируется на основе ряда следующих форм мониторинга:

сведения о субъектах агропромышленного комплекса;

сведения о земельных ресурсах и ирригационных (орошаемых) системах;

сведения о демографических показателях и занятости сельского населения;

сведения о типах водоснабжения;

сведения о связи, электроснабжении и газификации;

сведения о протяженности дорог местного значения;

сведения о дорогах областного и районного значения;

сведения по объектам образования;

сведения по объектам здравоохранения;

сведения по объектам культуры, спорта и туризма;

сведения об экологическом благополучии.

Указанную информацию составляют и подписывают акимы сел, поселков и сельских округов на основе общедоступных данных книги похозяйственного учета, органов статистики, заинтересованных МИО в разрезе каждого СНП и предоставляют в акимат района (города областного значения).

МИО района (города областного значения) изучают и анализируют полученную информацию по мониторингу в разрезе каждого СНП, готовят обобщенную аналитическую записку и представляют за подписью акима района (города областного значения) на изучение и согласование заинтересованным областным управлениям, департаментам и организациям.

После изучения и согласования с заинтересованными областными управлениями, департаментами и организациями, информация по мониторингу с аналитической запиской представляется на свод в областное управление экономики и бюджетного планирования.

В свою очередь областное управление экономики и бюджетного планирования изучает, анализирует полученную информацию по мониторингу и на ее основе готовит итоговую аналитическую информацию по развитию сельских территорий области и за подписью акима области или его заместителя представляет в уполномоченный орган в области регионального развития.

Далее уполномоченный орган в области регионального развития проводит анализ полученной информации и направляет аналитическую записку центральным и местным исполнительным органам для принятия управленческих решений по развитию сельских территорий.

Аналитическая записка составляется в разрезе форм мониторинга с указанием количественных и качественных показателей, финансовых средств на проведение ремонтно-строительных работ, состояния объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, показателей развития малого и среднего бизнеса, развития приоритетных отраслей экономики региона, а также проблемных вопросов и пути их решения.

Приказ вводится в действие с 15 мая 2024 года.