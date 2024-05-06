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Законодательство РК

В Казахстане изменили систему государственного планирования

В Казахстане изменили систему государственного планирования, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 12:08 Фото: primerminister.kz
Постановлением правительства от 29 апреля 2024 года внесены изменения в систему государственного планирования в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Система государственного планирования – это комплекс взаимосвязанных компонентов, состоящих из документов на долгосрочный (свыше пяти лет) и среднесрочный (от года до пяти лет включительно) периоды, участников, принципов и элементов управления процессами и данными.

В документе система государственного планирования в РК изложена в новой редакции.

К документам системы государственного планирования относятся Национальный план развития РК, Стратегия национальной безопасности РК и планы развития государственных органов, планы развития области, города республиканского значения, столицы, планы развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний (национальные компании).

При этом добавлено, что до 1 января 2026 года приостановлено действие пунктов 4 и 61 системы государственного планирования. При этом установлено, что в период приостановления данные пункты действуют в следующей редакции:

  • документы системы государственного планирования основываются на документах целеполагания, определяющих глобальное видение, долгосрочные направления и приоритеты устойчивого развития страны. К документам целеполагания относятся Видение "Казахстан-2050" и Стратегия достижения углеродной нейтральности РК до 2060 года;
  • план развития области, города республиканского значения, столицы разрабатывается на пятилетний период местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы по согласованию с уполномоченным органом по государственному планированию, заинтересованными государственными органами и утверждается решением местного представительного органа области, города республиканского значения, столицы.

Система государственного планирования предусматривает элементы по управлению данными и ее процессами.

Элементы системы государственного планирования являются взаимосвязанными для достижения целей и задач.

Так, документ устанавливает:

  • управление данными;
  • управление процессами;
  • национальный план развития РК;
  • стратегию национальной безопасности;
  • план развития государственного органа;
  • план развития области, города республиканского значения, столицы;
  • планы развития национальных компаний;
  • иные документы планирования;
  • переходные положения.

В национальный план развития добавлены новые пункты, которые вводятся в действие с 1 января 2025 года.

Они устанавливают, что мониторинг национального плана развития осуществляется уполномоченными органами по государственному и стратегическому планированию в порядке и сроки, установленные для проведения мониторинга.

Уполномоченным органом по государственному планированию на основании отчетов о реализации планов развития государственных органов, областей, городов республиканского значения, столицы, национальных компаний формируется проект отчета о реализации национального плана развития РК с представлением его в правительство.

Отчет о реализации национального плана развития РК направляется правительством в уполномоченный орган по стратегическому планированию.

В свою очередь уполномоченный орган по стратегическому планированию на основании отчета правительства о реализации национального плана развития, итоговой информации общественного мониторинга (при наличии) формирует заключение с оценкой хода реализации национального плана развития и правом предоставления рекомендаций и направляет его в правительство.

Итоговое заключение о реализации национального плана развития направляется правительством в Администрацию президента РК до 15 июля года, следующего за отчетным периодом.

Основные итоги мониторинга национального плана развития публикуются в средствах массовой информации в доступной для общественности форме.

Корректировка национального плана развития осуществляется на основании положений посланий и поручений президента.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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