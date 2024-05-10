В Казахстане распределили госгранты на подготовку кадров с высшим образованием

Приказом МНВО от 26 апреля 2024 года распределен государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим или послевузовским образованием в разрезе групп образовательных программ на 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 учебные годы, сообщает Zakon.kz.

Так, в рамках государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим образованием на 2024-2025 учебный год выделено 13 735 грантов, в том числе на:

Дошкольное обучение и воспитание – 1030;

Подготовка учителей физической культуры – 550;

Подготовка учителей математики – 1086;

Подготовка учителей информатики – 900;

Подготовка учителей химии – 900;

Подготовка учителей биологии – 900;

Подготовка учителей по гуманитарным предметам – 500;

Подготовка учителей казахского языка и литературы – 850;

Подготовка учителей иностранного языка – 850;

Специальная педагогика – 480.

При этом квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан РК из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия, составляет 1% (137).

Квота для лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью – 1% (137).

Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, – 4% (549).

Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей, – 5% (687).

Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, – 1% (137).

Квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы, – 1% (137).

На обучение по специальностям:

"Искусство и гуманитарные науки" предусмотрено 1525 грантов.

"Социальные науки, журналистика и информация" – 1025 грантов.

"Бизнес, управление и право" – 1145 грантов.

"Естественные науки, математика и статистика" – 7169 грантов.

"Информационно-коммуникационные технологии" – 9431 грант.

"Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли" – 16 734 гранта.

"Сельское хозяйство и биоресурсы" – 2311 грантов.

Ветеринария – 974 гранта.

Различные услуги – 1989 грантов.

Здравоохранение – 2335 грантов.

При этом на обучение по всем специальностям предусмотрено выделение вышеуказанных квот.

Документ также предусматривает выделение квот по регионам страны.

Приказ вводится в действие с 6 мая 2024 года.



