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В Казахстане распределили госгранты на подготовку кадров с высшим образованием

Квоты на получение высшего образования распределили в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 14:24 Фото: primerminister.kz
Приказом МНВО от 26 апреля 2024 года распределен государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим или послевузовским образованием в разрезе групп образовательных программ на 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 учебные годы, сообщает Zakon.kz.

Так, в рамках государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим образованием на 2024-2025 учебный год выделено 13 735 грантов, в том числе на:

  • Дошкольное обучение и воспитание – 1030;
  • Подготовка учителей физической культуры – 550;
  • Подготовка учителей математики – 1086;
  • Подготовка учителей информатики – 900;
  • Подготовка учителей химии – 900;
  • Подготовка учителей биологии – 900;
  • Подготовка учителей по гуманитарным предметам – 500;
  • Подготовка учителей казахского языка и литературы – 850;
  • Подготовка учителей иностранного языка – 850;
  • Специальная педагогика – 480. 

При этом квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан РК из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия, составляет 1% (137).

Квота для лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью – 1% (137).

Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, – 4% (549).

Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей, – 5% (687).

Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, – 1% (137).

Квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы, – 1% (137). 

На обучение по специальностям:

  • "Искусство и гуманитарные науки" предусмотрено 1525 грантов.
  •  "Социальные науки, журналистика и информация" – 1025 грантов.
  •  "Бизнес, управление и право" – 1145 грантов.
  • "Естественные науки, математика и статистика" – 7169 грантов.
  • "Информационно-коммуникационные технологии" – 9431 грант.
  • "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли" – 16 734 гранта.
  • "Сельское хозяйство и биоресурсы" – 2311 грантов.
  • Ветеринария – 974 гранта.
  • Различные услуги – 1989 грантов.
  • Здравоохранение – 2335 грантов.

При этом на обучение по всем специальностям предусмотрено выделение вышеуказанных квот.

Документ также предусматривает выделение квот по регионам страны.

Приказ вводится в действие с 6 мая 2024 года.


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