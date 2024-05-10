В Казахстане распределили госгранты на подготовку кадров с высшим образованием
Так, в рамках государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим образованием на 2024-2025 учебный год выделено 13 735 грантов, в том числе на:
- Дошкольное обучение и воспитание – 1030;
- Подготовка учителей физической культуры – 550;
- Подготовка учителей математики – 1086;
- Подготовка учителей информатики – 900;
- Подготовка учителей химии – 900;
- Подготовка учителей биологии – 900;
- Подготовка учителей по гуманитарным предметам – 500;
- Подготовка учителей казахского языка и литературы – 850;
- Подготовка учителей иностранного языка – 850;
- Специальная педагогика – 480.
При этом квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан РК из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия, составляет 1% (137).
Квота для лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью – 1% (137).
Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, – 4% (549).
Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей, – 5% (687).
Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, – 1% (137).
Квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы, – 1% (137).
На обучение по специальностям:
- "Искусство и гуманитарные науки" предусмотрено 1525 грантов.
- "Социальные науки, журналистика и информация" – 1025 грантов.
- "Бизнес, управление и право" – 1145 грантов.
- "Естественные науки, математика и статистика" – 7169 грантов.
- "Информационно-коммуникационные технологии" – 9431 грант.
- "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли" – 16 734 гранта.
- "Сельское хозяйство и биоресурсы" – 2311 грантов.
- Ветеринария – 974 гранта.
- Различные услуги – 1989 грантов.
- Здравоохранение – 2335 грантов.
При этом на обучение по всем специальностям предусмотрено выделение вышеуказанных квот.
Документ также предусматривает выделение квот по регионам страны.
Приказ вводится в действие с 6 мая 2024 года.